alyona alyona та Jerry Heil випустили потужне відео на пісню для Євробачення-2024

alyona alyona та Jerry Heil представили кліп на пісню Teresa & Maria, з якою виступлять на Євробаченні. Це соціальне відео, створене на підтримку жінок.

Представниці України на Євробаченні-2024 alyona alyona та Jerry Heil готуються до першого півфіналу. Тим часом, щоб посилити їхній номер, на сторінках вийшло відео на конкурсну пісню.

Цікаво alyona alyona й Jerry Heil: що відомо про представниць України на Євробаченні-2024

alyona alyona та Jerry Heil презентували відео

Українські співачки представили соціальний кліп на пісню Teresa & Maria. У цьому ролику взяли участь українські жінки.

Серед них – вчительки Великокостромської гімназії Тетяна і Людмила (яку зруйнував ворожий обстріл), українська правозахисниця і лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук та інші українки, у яких непростий життєвий шлях під час війни.

Світ на її плечах – такий меседж вклали співачки у дану роботу. У відео взяли участь українські жінки, які щоденно проходять тернистий шлях. Через біль, радість, сльози, сміх, розчарування. Жінка попри все продовжує жити та творити, ніколи не опускаючи рук,

– прокоментували роботу alyona alyona та Jerry Heil.

alyona alyona та Jerry Heil – Teresa & Maria: дивіться соціальне відео

Виконавиці своїм роликом розпочали флешмоб на підтримку жінок. Вони закликають розповідати історії, про яких повинен знати весь світ.

Євробачення-2024: останні новини

Зараз alyona alyona та Jerry Heil посилено готуються до виступу на Євробаченні-2024 у Мальме. Нагадаємо, що перший півфінал відбудеться вже наступного вівторка, 7 травня. Дует українських артисток виступатиме під номером 5. Вже того вечора буде відомо, чи пройдуть вони до великого фіналу.

Постановкою номера alyona alyona та Jerry Heil займається іменита кліпмейкерка Таню Муіньо. Вона співпрацює з топовими світовими артистами та українськими зірками.

Після другої репетиції шанси України на перемогу значно зросли. alyona alyona та Jerry Heil потрапили у трійку лідерів.