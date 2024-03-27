Виявляється, всього 7 травня сцену запалять 18 представників різних країн. Першою виступить виконавиця з Кіпру Силія Капсіс з композицією Liar.

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Під яким номером виступлять alyona alyona та Jerry Heil

Українські співачки 7 травня виконають трек Teresa & Maria. Вони виступатимуть в першому півфіналі під номером 5. Перед дуетом на сцену також вийдуть представники Кіпру, Сербії, Литви, Ірландії та Сполученого Королівства.

Для довідки! Країни Великої п'ятірки: Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія, та торішня переможниця Швеція, з'являться на сцені під час обох півфіналів, проте вони не мають порядкових номерів, бо автоматично проходять у фінал пісенного конкурсу.

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