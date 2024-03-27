Виявляється, всього 7 травня сцену запалять 18 представників різних країн. Першою виступить виконавиця з Кіпру Силія Капсіс з композицією Liar.
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Під яким номером виступлять alyona alyona та Jerry Heil
Українські співачки 7 травня виконають трек Teresa & Maria. Вони виступатимуть в першому півфіналі під номером 5. Перед дуетом на сцену також вийдуть представники Кіпру, Сербії, Литви, Ірландії та Сполученого Королівства.
Що відомо про Євробачення-2024
- Міжнародний пісенний конкурс відбудеться у шведському місті Мальме. Переможця оголосять 11 травня у гранд-фіналі.
- Швеція вже активно готується до Євробачення. Зокрема, в Мальме монтують сцени, працюють над програмами для гостей та музичними сюрпризами.
- Квитки на пісенний конкурс теж надійшли у продаж, їхня ціна починається від 145 шведських крон (приблизно 510 гривень) і сягає 3 795 шведських крон (майже 13,5 тисяч гривень). Також доступні VIP-пакети, ціна яких удвічі перевищує стандартну вартість.
- За ставками букмекерів наразі найбільше шансів на перемогу має Хорватія з піснею Rim Tim Tagi Dim. Другу позицію займає італійська співачка Анджеліна Манго, а трійку лідерів закривають представниці з України.