Представниці України на Євробаченні-2024 alyona alyona та Jerry Heil готуються до першого півфіналу. Тим часом, щоб посилити їхній номер, на сторінках вийшло відео на конкурсну пісню.

Цікаво alyona alyona й Jerry Heil: що відомо про представниць України на Євробаченні-2024

alyona alyona та Jerry Heil презентували відео

Українські співачки представили соціальний кліп на пісню Teresa & Maria. У цьому ролику взяли участь українські жінки.

Серед них – вчительки Великокостромської гімназії Тетяна і Людмила (яку зруйнував ворожий обстріл), українська правозахисниця і лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук та інші українки, у яких непростий життєвий шлях під час війни.

Світ на її плечах – такий меседж вклали співачки у дану роботу. У відео взяли участь українські жінки, які щоденно проходять тернистий шлях. Через біль, радість, сльози, сміх, розчарування. Жінка попри все продовжує жити та творити, ніколи не опускаючи рук,

– прокоментували роботу alyona alyona та Jerry Heil.

alyona alyona та Jerry Heil – Teresa & Maria: дивіться соціальне відео

Виконавиці своїм роликом розпочали флешмоб на підтримку жінок. Вони закликають розповідати історії, про яких повинен знати весь світ.

Зауважимо, якщо ви теж хочете долучитися, робіть дописи у соціальних мережах і додавайте хештеги: #WorldOnHerShoulders, #СвітНаїїПлечах.

Євробачення-2024: останні новини