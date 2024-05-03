Представниці України на Євробаченні-2024 alyona alyona та Jerry Heil готуються до першого півфіналу. Тим часом, щоб посилити їхній номер, на сторінках вийшло відео на конкурсну пісню.
Цікаво alyona alyona й Jerry Heil: що відомо про представниць України на Євробаченні-2024
alyona alyona та Jerry Heil презентували відео
Українські співачки представили соціальний кліп на пісню Teresa & Maria. У цьому ролику взяли участь українські жінки.
Серед них – вчительки Великокостромської гімназії Тетяна і Людмила (яку зруйнував ворожий обстріл), українська правозахисниця і лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук та інші українки, у яких непростий життєвий шлях під час війни.
Світ на її плечах – такий меседж вклали співачки у дану роботу. У відео взяли участь українські жінки, які щоденно проходять тернистий шлях. Через біль, радість, сльози, сміх, розчарування. Жінка попри все продовжує жити та творити, ніколи не опускаючи рук,
– прокоментували роботу alyona alyona та Jerry Heil.
alyona alyona та Jerry Heil – Teresa & Maria: дивіться соціальне відео
Виконавиці своїм роликом розпочали флешмоб на підтримку жінок. Вони закликають розповідати історії, про яких повинен знати весь світ.
Євробачення-2024: останні новини
- Зараз alyona alyona та Jerry Heil посилено готуються до виступу на Євробаченні-2024 у Мальме. Нагадаємо, що перший півфінал відбудеться вже наступного вівторка, 7 травня. Дует українських артисток виступатиме під номером 5. Вже того вечора буде відомо, чи пройдуть вони до великого фіналу.
- Постановкою номера alyona alyona та Jerry Heil займається іменита кліпмейкерка Таню Муіньо. Вона співпрацює з топовими світовими артистами та українськими зірками.
- Після другої репетиції шанси України на перемогу значно зросли. alyona alyona та Jerry Heil потрапили у трійку лідерів.