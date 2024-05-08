В то же время наша страна поддерживает статус той, которая всегда выходит в финал конкурса. Украинский дуэт достойно представил свою родину на полуфинале Евровидения.
Не пропустите alyona alyona и Jerry Heil: что известно о представительницах Украины на Евровидении-2024
alyona alyona и Jerry Heil прошли в финал
Украинский дуэт успешно представил государство на первом полуфинале Евровидения-2024. Так, девушки смогут посоревноваться с другими участниками уже в гранд-финале, который состоится 11 мая.
Как стало известно, во время выступления Jerry Heil травмировалась. Она поделилась с поклонниками видео из-за кулис конкурса, показала синяки на теле и травмированное колено. Деталей Яна не рассказала, лишь указала, что все хорошо, она сохраняет оптимизм.
Напомним, что на генеральной репетиции травмировалась alyona alyona. Артистка упала на сцене Евровидения, сломала ноготь и порвала наряд.
Выступление alyona alyona & Jerry Heil в первом полуфинале: смотрите видео онлайн
Что известно о Евровидении-2024
- Долгожданное событие уже стартовало первым полуфиналом 7 мая, из которого в финал прошли 10 представителей стран.
- Второй полуфинал состоится 9 мая. Победителя объявят 11 мая в гранд-финале.
- По состоянию на 7 мая, букмекеры прогнозируют триумф хорватскому певцу Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim. Второе место в рейтинге занимает исполнитель Nemo из Швейцарии с треком The Code, а итальянка Angelina Mango замыкает тройку лидеров.
- Зрители в Украине смогут наблюдать за ходом Евровидения онлайн или по телевидению через "Суспільне. Культура", Eurovision.ua и ютуб-канал "Евровидение Украина".