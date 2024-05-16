Організатори Євробачення чітко пояснили, чому дискваліфікували представника Нідерландів

Фінал Євробачення-2024 минув без одного учасника – представника Нідерландів. Мовник не погодився з дискваліфікацією, а в мережі влаштували флешмоб на захист Йоста Кляйна.

Європейська мовна спілка не погоджується з нідерландським мовником щодо версії подій, які відбувалися за лаштунками конкурсу. EBU наполягає, що рішення дискваліфікувати Йоста Кляйна було правильним.

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Чому дискваліфікували представника Нідерландів

Нідерландська телерадіокомпанія Avrotros ставала на захист свого представника. На думку організаторів Євробачення, мовник поширював неправдиві версії того, що сталося.

Поведінка Йоста була явним порушенням правил конкурсу, які спрямовані на забезпечення безпечного робочого середовища для всього персоналу та захисту знімальної команди,

– мовиться в заяві EBU.

Судовий процес триває. Та враховуючи той факт, що справу готували передати в прокуратуру, організатори вирішили, що участь Йоста Кляйна буде недоречною. Рішення про дискваліфікацію підтримала уся виконавча рада EBU після внутрішнього розслідування.

Що відомо про дискваліфікацію Йоста Кляйна