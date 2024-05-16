Європейська мовна спілка не погоджується з нідерландським мовником щодо версії подій, які відбувалися за лаштунками конкурсу. EBU наполягає, що рішення дискваліфікувати Йоста Кляйна було правильним.
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Чому дискваліфікували представника Нідерландів
Нідерландська телерадіокомпанія Avrotros ставала на захист свого представника. На думку організаторів Євробачення, мовник поширював неправдиві версії того, що сталося.
Поведінка Йоста була явним порушенням правил конкурсу, які спрямовані на забезпечення безпечного робочого середовища для всього персоналу та захисту знімальної команди,
– мовиться в заяві EBU.
Судовий процес триває. Та враховуючи той факт, що справу готували передати в прокуратуру, організатори вирішили, що участь Йоста Кляйна буде недоречною. Рішення про дискваліфікацію підтримала уся виконавча рада EBU після внутрішнього розслідування.
Що відомо про дискваліфікацію Йоста Кляйна
- 11 травня, у день великого фіналу Євробачення, пішли чутки про інцидент, що стався за лаштунками. Представник Нідерландів не відвідав концерт для національних журі і начебто вступив у сутичку з оператором.
- Згодом Європейська мовна спілка заявила про дискваліфікацію та повідомила, що нідерландський артист втрапив в інцидент. Жінка-учасниця знімальної групи подала скаргу в поліцію на Йоста Кляйна.
- Нідерландський мовник Avrotros заявив, що Йоста Кляйна знімали на відео попри домовленості. Він зробив загрозливий рух у бік камери, але операторки начебто не торкався. В Avrotros додали, що вважають дискваліфікацію "непропорційним і тяжким" покаранням.
- Інцидент з дискваліфікацією Йоста Кляйна став першим випадком за всю 68-річну історію Євробачення, адже учаснику заборонили брати участь вже після офіційного старту пісенного конкурсу.