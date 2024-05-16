Европейский вещательный союз не согласен с нидерландским вещателем по версии событий, которые происходили за кулисами конкурса. EBU настаивает, что решение дисквалифицировать Йоста Кляйна было правильным.
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Почему дисквалифицировали представителя Нидерландов
Нидерландская телерадиокомпания Avrotros становилась на защиту своего представителя. По мнению организаторов Евровидения, вещатель распространял ложные версии того, что произошло.
Поведение Йоста было явным нарушением правил конкурса, которые направлены на обеспечение безопасной рабочей среды для всего персонала и защиты съемочной команды,
– говорится в заявлении EBU.
Судебный процесс продолжается. И учитывая тот факт, что дело готовили передать в прокуратуру, организаторы решили, что участие Йоста Кляйна будет неуместным. Решение о дисквалификации поддержал весь исполнительный совет EBU после внутреннего расследования.
Что известно о дисквалификации Йоста Кляйна
- 11 мая, в день большого финала Евровидения, пошли слухи о инциденте, произошедшем за кулисами. Представитель Нидерландов не посетил концерт для национальных жюри и якобы вступил в схватку с оператором.
- Впоследствии Европейский вещательный союз заявил о дисквалификации и сообщил, что нидерландский артист попал в инцидент. Женщина-участница съемочной группы подала жалобу в полицию на Йоста Кляйна.
- Нидерландский вещатель Avrotros заявил, что Йоста Кляйна снимали на видео вопреки договоренности. Он сделал угрожающее движение в сторону камеры, но оператора вроде бы не касался. В Avrotros добавили, что считают дисквалификацию "непропорциональным и тяжелым" наказанием.
- Инцидент с дисквалификацией Йоста Кляйна стал первым случаем за всю 68-летнюю историю Евровидения, ведь участнику запретили участвовать уже после официального старта песенного конкурса.