Під час пісенного конкурсу вони знайшли кохання. Артистки вже навіть замилували єврофанів спільними романтичними фото.

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Як Aiko та Кет оголосили про свої стосунки

Після фіналу Євробачення-2024 барабанниця бенду Megara поділилася фотографіями, на яких була зображена з представницею Чехії. На знімках вони обіймалися та цілувалися.

Nemo виграв мікрофон, але мушу сказати, що я виграла на Євробаченні значно більше,

– зазначила Кет Альмагро.

Що відомо про участь Aiko та Кет Альмагро в Євробаченні