Під час пісенного конкурсу вони знайшли кохання. Артистки вже навіть замилували єврофанів спільними романтичними фото.
Не пропустіть Була в стосунках із Дантесом, а вийшла заміж за свого директора: де зараз Світлана Тарабарова
Як Aiko та Кет оголосили про свої стосунки
Після фіналу Євробачення-2024 барабанниця бенду Megara поділилася фотографіями, на яких була зображена з представницею Чехії. На знімках вони обіймалися та цілувалися.
Nemo виграв мікрофон, але мушу сказати, що я виграла на Євробаченні значно більше,
– зазначила Кет Альмагро.
Що відомо про участь Aiko та Кет Альмагро в Євробаченні
- Aiko, справжнє ім'я якої Альона Ширманова-Костебелова, представляла Чехію на пісенному конкурсі з треком Pedestal, який заспівала під час другого півфіналу 9 травня. Відомо, що виконавиця є художницею-візіонеркою, що досліджує теми любові, самотності та саморозуміння через свою музику, використовуючи її як інструмент для самоаналізу.
- Кет Альмагро ж була учасницею від Сан-Марино та виступала у складі іспанського рок-гурту Megara. Цей бенд розробив унікальний музичний стиль, відомий як "Рок Фуксія", що поєднує в собі елементи електронних, танцювальних та рок-жанрів, а на Євробаченні музиканти виконали пісню 1:11. Виступ колективу вразив своєю епатажністю і був створений у стилі субкультури емо, яка була популярна у 2000-х.
- Проте жодна з країн не змогла пройти в фінал Євробачення-2024.