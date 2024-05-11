Європейський мовник спочатку повідомив, що Йоста Кляйна відсторонили від генеральної репетиції через "інцидент" після прогону "параду прапорів". Втім, все дійшло до дискваліфікації, повідомляє Show 24.
До слова Фінал Євробачення-2024 скоро в ефірі: онлайн-трансляція пісенного конкурсу з Мальме
Нідерланди дискваліфікували з Євробачення-2024
Європейський мовник опублікував заяву щодо неможливості представника Нідерландів Йоста Кляйна виступити 11 травня у фіналі. Водночас було зазначено, що дискваліфікація учасника ніяк не пов'язана з іншими виконавцями.
Нідерландський виконавець Йост Кляйн не братиме участь у фіналі цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення. Шведська поліція розслідувала скаргу жінки-учасниці знімальної групи після інциденту після його виступу в півфіналі ввечері в четвер. Поки триває судовий процес, було б недоцільно, щоб він продовжував брати участь у конкурсі,
– написали організатори.
Що відомо про скандал з нідерландцем
- Спочатку повідомлялося, що Йоста Кляйна відсторонили від генеральної репетиції через "інцидент" після прогону "параду прапорів".
- Учасник потрапив у фізичну сутичку з оператором конкурсу, за що його могли дискваліфікувати з Євробачення.
- Водночас Йост не був присутнім на концерті для національних журі, де ті заздалегідь виставляють свої бали. Виконавця оцінювали б за виступом у півфіналі, якщо його таки допустили б до гранд-фіналу.
- Втім, Кляйна дискваліфікували з конкурсу. Як виявилося, скаргу на нього подала жінка-учасниця знімальної групи Євробачення.
- До того ж через скандал з нідерландцем було призупинено голосування для глядачів категорії "Решта світу". Однак, нині організатори все відновили.