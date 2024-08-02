"Чекав на це 9 місяців": Євген Кот замилував кадрами з новонародженою донькою

Хореограф Євген Кот і гімнастка Наталія Татарінцева продовжують розповідати про сімейні будні з новонародженою донькою. Подружжя тішить прихильників ніжним контентом.

Днями пара опублікувала чуттєве відео з малюком. На ролику молоді батьки обіймають дитину та цілують її ніжки.

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Тепер танцівник зворушив шанувальників кадрами, на яких заколисує доньку. За словами Євгена, йому довелося увімкнути три пісні, щоб дівчинка швидше заснула. Під час процесу Кот підспівував трекам та тримав первістка в руках.

"Авторський метод", – поділився хореограф.

Прихильники подружжя відзначили навички Євгена. Як зазначили підписники, у нього вправно все виходить і похвалили його за допомогу дружині.

"Як ваша квіточка любить спати біля тата, одразу видно буде така татова доця";

"А ще діти дуже люблять, коли їм батьки співають. Ви неймовірні!";

"Татко чекав цієї прекрасної можливості 9 місяців – як це мило і чарівно! Будьте щасливі!";

"Неймовірно гарно ніжно душевно ви найкраща сім'я";

"Тато молодець! І мамі дає відпочити! Не можу на вас надивитися";

"Через екран відчувається ваша любов до донечки, така сильна і водночас ніжна і мила! Татусь з донечкою на руках! Будь щасливі й здорові!".

Нагадаємо, 10 липня Кот і Татарінцева вперше стали батьками. У подружжя народилася донька. Дівчинку назвали Лелею – ім'я богині закоханих молодих пар та джерела любові для людських сердець. Перейми Наталії були складними й тривали 14 годин.