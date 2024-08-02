Першими Наталію привітали найдорожчі люди – її названі доньки Мішель і Софія та коханий чоловік Валерій. Вона показала, як все пройшло.

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Могилевська не стримувала емоцій і звернулася до свого обранця з теплими словами вдячності

У мене день народження кожен день тому, що поруч ти… Я вдячна Богу за тебе, мій коханий, за наших дітей і за те що ми щасливі,

– зазначила Могилевська.

Співачка до того ж опублікувала відео, як сім'я привітала її з днем народження. У ролику Мішель та Софія сказали, що люблять маму і з татом вони подарували виконавиці квіти. Також у відео є кадри, як Наталія задуває свічки на своєму святковому торті та веселиться з донечками й собакою.

Напередодні співачка показала, як донечки готували для неї сюрприз.