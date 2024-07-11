На світ з'явилася дівчинка. Подружжя вже поділилося першими кадрами з донечкою з пологового.
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З'ясувалося, що Женя Кот і Наталія Татарінцева стали батьками 10 липня о 12:12.
Наша принцеса народилася,
– зазначила зіркова пара.
Що відомо про першу дитину Євгена Кота і Наталії Татарінцевої
- Попри діагноз безпліддя у гімнастки, подружжя не полишало надії стати батьками.
- Пара консультувалася з репродуктологами, розглядала можливість екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) і навіть думала про усиновлення. Однак, попри всі зусилля, вагітність не наставала.
- Зрештою, прийнявши ситуацію такою, як вона є, Євген і Наталія несподівано отримала радісну новину – вони очікують на дитину. Ця історія нагадує, що іноді дива трапляються тоді, коли їх найменше очікуєш.