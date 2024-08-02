На днях пара опубликовала чувственное видео с малышом. На ролике молодые родители обнимают ребенка и целуют его ножки.

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Теперь танцовщик растрогал поклонников кадрами, на которых убаюкивает дочь. По словам Евгения, ему пришлось включить три песни, чтобы девочка быстрее уснула. Во время процесса Кот подпевал трекам и держал первенца в руках.

"Авторский метод", – поделился хореограф.

Поклонники супругов отметили навыки Евгения. Как отметили подписчики, у него ловко все получается и похвалили его за помощь жене.

"Как ваш цветочек любит спать возле папы, сразу видно будет такая папина дочка";

"А еще дети очень любят, когда им родители поют. Вы невероятные!";

"Папа ждал этой прекрасной возможности 9 месяцев – как это мило и волшебно! Будьте счастливы!";

"Невероятно красиво нежно душевно вы лучшая семья";

"Папа молодец! И маме дает отдохнуть маме! Не могу на вас насмотреться";

"Через экран чувствуется ваша любовь к дочери, такая сильная и одновременно нежная и милая! Папаша с доченькой на руках! Будьте счастливы и здоровы!".

Напомним, 10 июля Кот и Татаринцева впервые стали родителями. У супругов родилась дочь. Девочку назвали Лелей – имя богини влюбленных молодых пар и источника любви для человеческих сердец. Роды Натальи были тяжелыми и длились 14 часов.