Тренерка Наталія Татарінцева розповіла, що їй робили кесарів розтин через клінічно вузький таз. Вона поділилась, які саме труднощі довелось пережити під час пологів.

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Дружина Євгена Кота зауважила, що вагітність проходила "як по книжках". Перейми розпочалися на 41 тижні та тривали 14 годин.

Я дійшла до повного розкриття шийки, але голівка була ще далеко і майже три години лишалась на одному місці без просування, тому далі затягувати вже було небезпечно і для Лелі, і для мене. Важко, боляче, страшно їхати в операційну,

– поділилась Татарінцева.

Тренерка додала, що довірилась лікарю і зараз рада тому, що донька народилась здоровою. Неважливо, чи це були природні пологи, чи кесарів розтин. Адже, за словами Наталії, дівчинка одразу відчула її тепло, а потім вирушила в обійми тата.

Євген Кот і Наталія Татарінцева стали батьками 10 липня. Зіркове подружжя назвало доньку Лелею.