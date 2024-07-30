Днями гімнастка розповіла про труднощі, які виникли під час пологів. Тренерці довелося робити кесарів розтин через клінічно вузький таз.

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Втім, Наталія довірилася лікарю і наразі рада, що її донька Леля народилася здоровою. Тепер Кот і Татарінцева опублікували нове чуттєве відео, на якому тримають дівчинку в руках. Гімнастка постала в бежевому топі та білій сорочці, тоді як хореограф – у вбранні схожого кольору. На кадрах Наталія ніжно обійняла доньку, притримує її голову та радісно усміхається в камеру. Водночас Євген зворушливо поцілував ніжки дівчинки.

Вона ніколи не пам'ятатиме про ці моменти, але ми їх не забудемо,

– поділилася пара.

Шанувальники продовжують висловлювати захват подружжю та їхній дитині.

"Можна передивлятись нескінченно";

"До чого ж миле сімейне відео з вашою маленькою квіточкою – донечкою! Будьте щасливі, живіть в любові й радості!";

"Дуже приємно на вас дивитися таких щасливих і сповнених кохання один до одного і до донечки";

"Ну це ж якась неймовірна чарівність".

Нагадаємо, 10 липня Євген і Наталія вперше стали батьками. За словами тренерки, ім'я Леля вважається богинею закоханих молодих пар та джерелом любові для людських сердець. Перейми Татарінцевої розпочалися на 41 тижні та тривали 14 годин.