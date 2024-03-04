Популярний кухар Євген Клопотенко опублікував на особистій сторінці серію кадрів. Це зворушливі фото з його сім'єю.

До слова Євген Клопотенко зізнався, що мав бронь від Мінкульту: чи можуть його мобілізувати зараз

Євген Клопотенко показав рідкісні сімейні фото

Зірковий кулінар продемонстрував фанам світлини з мамою і батьком у різні періоди життя. Це як знімки з дитинства разом із сестрою на тлі Дніпра, так і фото з "МастерШефу", а також сучасні кадри.

Євген Клопотенко описав свою маму як супервиховану людину в сім'ї. Батько для нього – людина, яка любить за столом "поговорити про померлих родичів, яких ніхто не знає". Кухар описав сестру "як ніжність, тільки навпаки".

Люблю їх,

– написав кулінар.



Євген Клопотенко з ріднею / Фото з інстаграму Євгена Клопотенка



Євген Клопотенко з ріднею / Фото з інстаграму Євгена Клопотенка



Євген Клопотенко з ріднею / Фото з інстаграму Євгена Клопотенка



Євген Клопотенко з ріднею / Фото з інстаграму Євгена Клопотенка



Євген Клопотенко з ріднею / Фото з інстаграму Євгена Клопотенка



Євген Клопотенко з ріднею / Фото з інстаграму Євгена Клопотенка

Архівні кадри зірок