Популярний кухар Євген Клопотенко опублікував на особистій сторінці серію кадрів. Це зворушливі фото з його сім'єю.
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Євген Клопотенко показав рідкісні сімейні фото
Зірковий кулінар продемонстрував фанам світлини з мамою і батьком у різні періоди життя. Це як знімки з дитинства разом із сестрою на тлі Дніпра, так і фото з "МастерШефу", а також сучасні кадри.
Євген Клопотенко описав свою маму як супервиховану людину в сім'ї. Батько для нього – людина, яка любить за столом "поговорити про померлих родичів, яких ніхто не знає". Кухар описав сестру "як ніжність, тільки навпаки".
Люблю їх,
– написав кулінар.
Євген Клопотенко з ріднею / Фото з інстаграму Євгена Клопотенка
Євген Клопотенко з ріднею / Фото з інстаграму Євгена Клопотенка
Євген Клопотенко з ріднею / Фото з інстаграму Євгена Клопотенка
Євген Клопотенко з ріднею / Фото з інстаграму Євгена Клопотенка
Євген Клопотенко з ріднею / Фото з інстаграму Євгена Клопотенка
Євген Клопотенко з ріднею / Фото з інстаграму Євгена Клопотенка
Архівні кадри зірок
- Настя Каменських поділилась чорно-білим відео, де зібрала кадри з Потапом – весілля, побут та спільне проведення часу. Однак не всі прихильники зрозуміли, до чого хилить зірка: чи це натяк на розлучення, чи просто спогади.
- До десятої річниці Дня кримського спротиву російській окупації Маша Єфросиніна показала свої рідкісні фото з Криму. Це кадр біля моря, де майбутня зірка позувала з мамою й батьком.
- Леся Нікітюк опублікувала рідкісні кадри зі старту своєї кар'єри ведучої на телебаченні. Тоді вона з Андрієм Бєдняковим вела програму "Орел і решка". Зірка показала, який вони мали вигляд близько 10 років тому.