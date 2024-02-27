Відповідне фото ведуча поширила до десятої річниці Дня кримського спротиву російській окупації. Відтоді Маша не була на півострові.
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Єфросиніна поширила рідкісні фото з Криму
Телезірка оприлюднила світлини зі своєю мамою та батьком, зролені біля моря. На жаль, тато Маші помер, коли їй був 21 рік. Через окупацію росіянами Криму, жінка не може приїхати на могилу батька.
Маша з батьками в Криму / Скриншот з інстаграму ведучої
Єфросиніна зазначила, що для неї війна почалась у 2014 році. Ведучій дуже прикро, що її мала батьківщина перебуває під контролем загарбників. Адже у Криму пройшло дитинство та юність зірки.
Найболючішим було в тому пам'ятному 2014 році не мати змоги поїхати на поховання моїх бабусі та дідуся, які пішли з життя один за одним через кілька місяців після окупації. Найнестерпніше – це не мати можливості провідувати могилу мого батька, куди щорічно з 2000 року ми приїздили покласти квіти,
– поділилась вона.
Також Маша поширила світлини зі шкільного випускного, де зібралась вся її родина. На кадрі видно майбутню зірку з білими бантиками в оточенні батьків, бабусі та дідуся у Криму.
Єфросиніна разом з родиною на випускному / Скриншот з інстаграму ведучої
До того ж знаменитість не змогла побувати на похороні бабусі та дідуся, які відійшли у вічність у 2014 році, адже Крим тоді вже був окупований.
Де зараз рідні Єфросиніної
- На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Маша відвезла 8-річного сина Олександра в Німеччину. Пізніше вона вирішила йому буде краще жити з бабусею у Варшаві. А нещодавно Маша розповіла, що забрала сина додому, до Києва, адже він сумував за батьківщиною.
- Донька Єфросиніної Нана раніше жила в Канаді, де вона навчалась у коледжі. Утім, під час коронавірусної пандемії дівчина вирішила закінчити навчальний заклад екстерном. Після цього дівчина переїхала в Нідерланди.
- За кілька місяців після великого наступу росіян, чоловік телеведучої Тимур Хромаєв вирішив піти на фронт. Тож зараз він захищає Україну від російських загарбників.