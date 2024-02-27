Відповідне фото ведуча поширила до десятої річниці Дня кримського спротиву російській окупації. Відтоді Маша не була на півострові.

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Єфросиніна поширила рідкісні фото з Криму

Телезірка оприлюднила світлини зі своєю мамою та батьком, зролені біля моря. На жаль, тато Маші помер, коли їй був 21 рік. Через окупацію росіянами Криму, жінка не може приїхати на могилу батька.



Маша з батьками в Криму / Скриншот з інстаграму ведучої

Єфросиніна зазначила, що для неї війна почалась у 2014 році. Ведучій дуже прикро, що її мала батьківщина перебуває під контролем загарбників. Адже у Криму пройшло дитинство та юність зірки.

Найболючішим було в тому пам'ятному 2014 році не мати змоги поїхати на поховання моїх бабусі та дідуся, які пішли з життя один за одним через кілька місяців після окупації. Найнестерпніше – це не мати можливості провідувати могилу мого батька, куди щорічно з 2000 року ми приїздили покласти квіти,

– поділилась вона.

Також Маша поширила світлини зі шкільного випускного, де зібралась вся її родина. На кадрі видно майбутню зірку з білими бантиками в оточенні батьків, бабусі та дідуся у Криму.



Єфросиніна разом з родиною на випускному / Скриншот з інстаграму ведучої

До того ж знаменитість не змогла побувати на похороні бабусі та дідуся, які відійшли у вічність у 2014 році, адже Крим тоді вже був окупований.

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