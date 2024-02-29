Останнім часом Настя Каменських мало говорить про свого чоловіка Потапа: не публікує спільних фото та ділиться короткими коментарями в інтерв'ю. Та днями несподівано поділилась відео з репером.

До слова Позитив неочікувано заговорив про дружбу з Потапом і скандальне інтерв'ю Каменських

Настя Каменських спантеличила фанів

Настя Каменських зібрала в одне чорно-біле відео багато архівних кадрів з Потапом: це ролик з весілля, обійми, побут і спільне проведення часу до повномасштабного вторгнення.

Старі спогади про кохання,

– неоднозначно підписала відео співачка.

"Тільки кохання лікує", – додала артистка в інстаграм-сторіз.

Настя Каменських показала архівні кадри з Потапом: відео

Прихильники зіркової пари залишились спантеличені таким відео. Їхні думки розійшлись: хтось вирішив, що Настя й Потап таки розлучаються, а інші зрозуміли відео як символ їхнього кохання.

"Скоріш би закінчилась війна і всі кохані возз'єдналися";

"Старі фотографії на стіл розклади";

"Підписникам треба відповідь. Ви розлучилися?";

"Красива пара, щастя вам";

"Один бог знає, як воно насправді – однак так хочеться, щоб Настя та Потап знову були разом".

Що зірки казали про чутки щодо розлучення

Оскільки зірки рідко з'являються разом на публіці, їм доводиться коментувати чутки про розлучення.

Настя Каменських заявляла, що відстань не похитнула стосунки з Потапом, але змінила їх. Це новий досвід для подружжя.

Потап натомість пояснював, що спільних фото у мережі немає через те, що кожен займається своїми справами. До того ж особисте життя кожного перебуває поза соцмережами.

Нещодавно подружжя приїхало до Латинської Америки, де працює над новими піснями. Також вони відвідали церемонію премії Lo Nuestro Awards у Маямі, де робили знімки з селебріті.