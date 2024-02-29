Останнім часом Настя Каменських мало говорить про свого чоловіка Потапа: не публікує спільних фото та ділиться короткими коментарями в інтерв'ю. Та днями несподівано поділилась відео з репером.
До слова Позитив неочікувано заговорив про дружбу з Потапом і скандальне інтерв'ю Каменських
Настя Каменських спантеличила фанів
Настя Каменських зібрала в одне чорно-біле відео багато архівних кадрів з Потапом: це ролик з весілля, обійми, побут і спільне проведення часу до повномасштабного вторгнення.
Старі спогади про кохання,
– неоднозначно підписала відео співачка.
"Тільки кохання лікує", – додала артистка в інстаграм-сторіз.
Настя Каменських показала архівні кадри з Потапом: відео
Прихильники зіркової пари залишились спантеличені таким відео. Їхні думки розійшлись: хтось вирішив, що Настя й Потап таки розлучаються, а інші зрозуміли відео як символ їхнього кохання.
- "Скоріш би закінчилась війна і всі кохані возз'єдналися";
- "Старі фотографії на стіл розклади";
- "Підписникам треба відповідь. Ви розлучилися?";
- "Красива пара, щастя вам";
- "Один бог знає, як воно насправді – однак так хочеться, щоб Настя та Потап знову були разом".
Що зірки казали про чутки щодо розлучення
Оскільки зірки рідко з'являються разом на публіці, їм доводиться коментувати чутки про розлучення.
- Настя Каменських заявляла, що відстань не похитнула стосунки з Потапом, але змінила їх. Це новий досвід для подружжя.
- Потап натомість пояснював, що спільних фото у мережі немає через те, що кожен займається своїми справами. До того ж особисте життя кожного перебуває поза соцмережами.
Нещодавно подружжя приїхало до Латинської Америки, де працює над новими піснями. Також вони відвідали церемонію премії Lo Nuestro Awards у Маямі, де робили знімки з селебріті.