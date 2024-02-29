Також на світлинах можна помітити відомого шоумена Андрія Бєднякова. Тоді з Нікітюк вони вели популярне тревелшоу.

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Нікітюк показала себе на початку кар'єри

У своєму інстаграмі Леся оприлюднила рідкісні кадри зі старту своєї кар'єри ведучої на телебаченні. Саме тоді вона з Андрієм Бєдняковим вели програму "Орел і решка", де їздили по всьому світу та розповідали людям особливості різних країн.

На одному з кадрів Нікітюк стоїть з шоуменом у аеропорті. Леся одягнена у сині штани та чорну куртку та має легку укладку. Тоді як Бєдняков – у джинси, сорочку та піджак.



Нікітюк з Бєдняковим 10 років тому / Скриншот з інстаграму ведучої

На іншій світлині видно комічний стоп-кадр з програми. Тому що в Лесі розлетілось волосся в різні боки, тоді як Андрій стоїть з дивною гримасою.

Ніколи не пробачу монтажерам цей стоп-кадр,

– написала вона.



Нікітюк з Бєдняковим 10 років тому / Скриншот з інстаграму ведучої

Також ведуча зробила колаж зі своїх фото та порівняла, як вона змінилась протягом років: "Сама в шоці", – зізналась Нікітюк.



Нікітюк порівняла себе тепер і 10 років тому / Скриншот з інстаграму ведучої

Очевидно Лесі подобається, який тепер вигляд вона має. Натомість ведуча періодично поширює світлини з минулого для порівняння.

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