Шеф-кухар та популяризатор української кухні зізнався, що мав бронь від Міністерства культури до кінця минулого року. Це означало, що його не могли мобілізувати. Євген Клопотенко уточнив, що зараз все інакше. Та повістки він не боїться.

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Чи можуть мобілізувати Клопотенка

Зараз у мене немає броні, але вона була. У мене була бронь від Мінкульту до кінця минулого року. У мене немає броні, у мене немає жодних попусків. Чому я маю боятися? Я не боюся отримати повістку! Якщо мені прийде повістка, я думаю, що мене точно оформлять кухарем,

– вважає Євген Клопотенко.

Кулінар пригадав, що багатьох медійних особистостей відкликали з фронту, оскільки вони більш ефективні в тилу. Це може статися і з ним. Та у будь-якому разі він не боїться повістки.

"Не кожна людина може бути ефективною в тилу, не кожна може бути ефективною на фронті. Я вважаю, що я можу бути ефективним, я це роблю і показую своїми діями. Але якщо потрібно буде йти мені на фронт, то варіантів немає. Нема такого, хто має бути на фронті, а хто ні", – додав Клопотенко.

Зірки про мобілізацію