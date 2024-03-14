Сергій Жадан показав архівне фото часів своєї молодості: "Такий хлопчисько"
Джерело:Сергій Жадан
Український письменник Сергій Жадан поділився старим знімком зі своїм другом, поетом Юрієм Андруховичем. Підписники зауважили, що на фото ледь впізнати зірку сучасної літератури.
Таким теплим фото Жадан привітав Андруховича з днем народження. У коментарях, до речі, 49-річний Сергій зізнався, що любить друга за щирість, ліричність, бурлескність і глибоку самоіронію.
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Який вигляд мав Сергій Жадан на початку кар'єри
13 березня 2024 року Юрію Андрухову виповнилося 64 роки. На честь свята Жадан показав їхній архівний знімок. У кадрі молодий Сергій позує без бороди, у кепці, футболці, сорочці і куртці кольорів хакі. Поруч стоїть і Андрухович.
Під постом фоловери зазначили, що письменника не впізнати: мовляв, на фото він "такий хлопчисько".
У привітанні Жадан поділився також цікавою порадою, яку свого часу дав йому Юрій.
Свого часу Юрій Ігорович Андрухович навчив мене мудрості: "Ніколи не жуй на похмілля м’ятну жуйку. Краще вже яку-небудь фруктову. М’ята лише посилює запах алкоголю. Люди будуть розуміти, що ти не просто пияк, але й нікчемне нещире створіння, яке свого пияцтва соромиться". На цьому й стою,
– пригадав письменник.
Сергій Жадан і Юрій Андрухович у молодості / фото з інстаграму письменника
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