Катерина Репяхова не приховує, що вдавалася до корекції своєї зовнішності. Так, 29-річна блогерка зробила ринопластику та ліпофілінг і на цьому не планує зупинятися. Дівчина хоче позбутися "другого підборіддя", а ще наважилася на мамопластику. Утім, робити груди Репяхова буде лише після народження другої дитини.

До слова Повелася на гроші: дружина Віктора Павліка відповіла на закиди хейтерів щодо заміжжя

Який вигляд мала Катерина Репяхова до заміжжя

А нещодавно в мережі Катерина показала, який вигляд мала до всіх маніпуляцій. Блогерка опублікувала архівне фото з паспорта. У кадрі ледь впізнати дружину Віктора Павліка. Імовірно, знімок був зроблений багато років тому.

На фото Репяхова позує з довгим темним волоссям, у червоному піджаку і білій сорочці.

"Хто ця людина", – жартома прокоментувала знімок блогерка.

Катерина Репяхова до популярності / фото з інстаграму блогерки

Чим займається Катерина Репяхова