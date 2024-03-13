Катерина Репяхова не приховує, що вдавалася до корекції своєї зовнішності. Так, 29-річна блогерка зробила ринопластику та ліпофілінг і на цьому не планує зупинятися. Дівчина хоче позбутися "другого підборіддя", а ще наважилася на мамопластику. Утім, робити груди Репяхова буде лише після народження другої дитини.
До слова Повелася на гроші: дружина Віктора Павліка відповіла на закиди хейтерів щодо заміжжя
Який вигляд мала Катерина Репяхова до заміжжя
А нещодавно в мережі Катерина показала, який вигляд мала до всіх маніпуляцій. Блогерка опублікувала архівне фото з паспорта. У кадрі ледь впізнати дружину Віктора Павліка. Імовірно, знімок був зроблений багато років тому.
На фото Репяхова позує з довгим темним волоссям, у червоному піджаку і білій сорочці.
"Хто ця людина", – жартома прокоментувала знімок блогерка.
Катерина Репяхова до популярності / фото з інстаграму блогерки
Чим займається Катерина Репяхова
- Катерина Репяхова багато років працювала концертним директором відомих українських зірок. У тому числі і у свого майбутнього чоловіка Віктора Павліка.
- Зараз блогерка активно розвиває свій інстаграм, за яким стежать 209 тисяч юзерів. Найбільший дохід їй приносять саме рекламні інтеграції. На місяць Репяхова може заробити понад 7 тисяч доларів.