Як пояснила Христина Соловій, роман із Сергієм Жаданом почався напередодні повномасштабного вторгнення, коли вони обоє були в стосунках.

До слова Останні 5 років не спілкувались, – Христина Соловій вперше розповіла деталі розриву з Вакарчуком

Христина Соловій про початок роману з Сергієм Жаданом

Співачка зізналася, що Жадан став ініціатором їхніх стосунків. Він написав їй 23 лютого 2022 року з пропозицією випити разом. Далі в них зав'язалося онлайн-спілкування, яке за кілька місяців переросло в бурхливий роман.

До речі, у кліпі Соловій "Юність" між нею й письменником стосунки були в розпалі. Артистка не приховує, що на той момент вона ще була в парі з іншим, а Сергій – у шлюбі. Утім, потяг Жадана до неї був настільки сильним, що вона піддалася йому. Як зазначила артистка, їхній союз був космічним.

Христина Соловій – "Юність": дивіться відео онлайн

Як розійшлися Жадан і Соловій

Всупереч хімії, почуття Христини виявилися не такими сильними, як Сергія, і зрештою вона закохалася в іншого. 31-річна співачка не наважилася про це особисто сказати письменнику. Він дізнавався сам.

За словами Соловій, їхній розрив був занадто болісним для обох. Зараз вона навіть на антидепресантах.

Це була напружена історія, і вона дуже потріпала всім нерви. Зараз я на антидепресантах відтоді, як усе закінчилося. Я була ініціатором, бо я закохалася в іншого чоловіка. Я не змогла б на два фронти. Він про це дізнався, і це було дуже нечесно,

– пояснила артистка.

Утім, як запевняє Соловій, вони не тримають із Сергієм зла одне на одного. Навпаки: зичать щастя й вітаються при зустрічах.

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