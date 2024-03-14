Таким теплим фото Жадан привітав Андруховича з днем народження. У коментарях, до речі, 49-річний Сергій зізнався, що любить друга за щирість, ліричність, бурлескність і глибоку самоіронію.
До слова Дружина Віктора Павліка показала, який вигляд мала до їхнього знайомства: "Хто ця людина"
Який вигляд мав Сергій Жадан на початку кар'єри
13 березня 2024 року Юрію Андрухову виповнилося 64 роки. На честь свята Жадан показав їхній архівний знімок. У кадрі молодий Сергій позує без бороди, у кепці, футболці, сорочці і куртці кольорів хакі. Поруч стоїть і Андрухович.
Під постом фоловери зазначили, що письменника не впізнати: мовляв, на фото він "такий хлопчисько".
У привітанні Жадан поділився також цікавою порадою, яку свого часу дав йому Юрій.
Свого часу Юрій Ігорович Андрухович навчив мене мудрості: "Ніколи не жуй на похмілля м’ятну жуйку. Краще вже яку-небудь фруктову. М’ята лише посилює запах алкоголю. Люди будуть розуміти, що ти не просто пияк, але й нікчемне нещире створіння, яке свого пияцтва соромиться". На цьому й стою,
- пригадав письменник.
Сергій Жадан і Юрій Андрухович у молодості / фото з інстаграму письменника
Останні новини з життя Сергія Жадана
- Христина Соловій підтвердила роман із Сергієм Жаданом. За словами співачки, їхні стосунки почалися до повномасштабного вторгнення, коли вони обоє були не самотні. Ініціатором став письменник, а дівчина просто піддалася почуттям. У результаті виконавиця розійшлася з хлопцем, а Жадан розлучився.
- Їхні стосунки тривали недовго. Роман завершила Соловій, бо зустріла іншого чоловіка.
- У відповідь на зізнання Христини Сергій Жадан вирішив спростувати її заяву щодо їхніх стосунків.