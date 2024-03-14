Таким теплим фото Жадан привітав Андруховича з днем народження. У коментарях, до речі, 49-річний Сергій зізнався, що любить друга за щирість, ліричність, бурлескність і глибоку самоіронію.

До слова Дружина Віктора Павліка показала, який вигляд мала до їхнього знайомства: "Хто ця людина"

Який вигляд мав Сергій Жадан на початку кар'єри

13 березня 2024 року Юрію Андрухову виповнилося 64 роки. На честь свята Жадан показав їхній архівний знімок. У кадрі молодий Сергій позує без бороди, у кепці, футболці, сорочці і куртці кольорів хакі. Поруч стоїть і Андрухович.

Під постом фоловери зазначили, що письменника не впізнати: мовляв, на фото він "такий хлопчисько".

У привітанні Жадан поділився також цікавою порадою, яку свого часу дав йому Юрій.

Свого часу Юрій Ігорович Андрухович навчив мене мудрості: "Ніколи не жуй на похмілля м’ятну жуйку. Краще вже яку-небудь фруктову. М’ята лише посилює запах алкоголю. Люди будуть розуміти, що ти не просто пияк, але й нікчемне нещире створіння, яке свого пияцтва соромиться". На цьому й стою,

- пригадав письменник.

Сергій Жадан і Юрій Андрухович у молодості / фото з інстаграму письменника

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