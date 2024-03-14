Таким теплым фото Жадан поздравил Андруховича с днем рождения. В комментариях, кстати, 49-летний Сергей признался, что любит друга за искренность, лиричность, бурлескность и глубокую самоиронию.
К слову Жена Виктора Павлика показала, как выглядела до их знакомства: "Кто этот человек"
Как выглядел Сергей Жадан в начале карьеры
13 марта 2024 года Юрию Андрухову исполнилось 64 года. В честь праздника Жадан показал их архивный снимок. В кадре молодой Сергей позирует без бороды, в кепке, футболке, рубашке и куртке цвета хаки. Рядом стоит и Андрухович.
Под постом фолловеры отметили, что писателя не узнать: мол, на фото он "такой мальчишка".
В поздравлении Жадан поделился также интересным советом, который в свое время дал ему Юрий.
В свое время Юрий Игоревич Андрухович научил меня мудрости: "Никогда не жуй на похмелье мятную жвачку. Лучше уж какую-нибудь фруктовую. Мята лишь усиливает запах алкоголя. Люди будут понимать, что ты не просто пьяница, но и никчемное неискреннее создание, которое своего пьянства стыдится". На этом и стою,
- вспомнил писатель.
Сергей Жадан и Юрий Андрухович в молодости / фото из инстаграма писателя
Последние новости из жизни Сергея Жадана
- Кристина Соловий подтвердила роман с Сергеем Жаданом. По словам певицы, их отношения начались до полномасштабного вторжения, когда они оба были не одиноки. Инициатором стал писатель, а девушка просто поддалась чувствам. В итоге исполнительница разошлась с парнем, а Жадан развелся.
- Их отношения продлились недолго. Роман завершила Соловий, потому что встретила другого мужчину.
- В ответ на признание Кристины Сергей Жадан решил опровергнуть ее заявление об их отношениях.