За словами Христини Соловій, їхній розрив із Сергієм Жаданом був настільки болісним, що вона й досі приймає антидепресанти.

До слова Він робить мене щасливою, – Соловій про нового коханого, з яким зрадила Жадана

Реакція Сергія Жадана на розрив із Христиною Соловій

У відповідь Жадан вирішив теж не мовчати. У мережі письменник відреагував на один із мемів про їхню історію кохання.

На картинці, яку поширив Сергій, курить чоловік, а поруч розміщено напис: "Жадан: розлучається з дружиною, аби бути з Соловій. Соловій: закохується в іншого".

Однак реакція самого Сергія виявилася досить різкою. У коментарях він сухо додав: "Що це за х*йня?".

Реакція Сергія Жадана на новини про розрив із Христиною Соловій / фото зі сторінки Х письменника

Як починався роман Сергія Жадана і Христини Соловій