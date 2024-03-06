Аліна Шаманська показала, який вигляд мала до пластики: рідкісні кадри

Чимало українських зірок останнім часом розповідають про свої пластичні операції. Так, блогерка Аліна Шаманська поділилася, що робила ринопластику й показала, як її зовнішність від цього змінилася.

На думку інфлюенсерки, зараз вона виглядає молодше, ніж в 19 років. Водночас тоді Аліну нічого не турбувало у своїй зовнішності й вона себе любила.

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Аліна Шаманська показала, як виглядала до пластики

Блогерка поділилася світлиною зі своєї юності. Вона зізналася, що в той період "почувалася богинею". Далі знаменитість порівняла свої фото у віці 19 і 35 років, продемонструвавши зміни у зовнішності після операції з ринопластики.

Як Аліна Шаманська виглядала до пластичних операцій / Скриншот з інстаграм-сторіс

Відомо, що блогерка також видалила грудки Біша. Крім того, Аліна вдається до ін'єкцій краси.

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