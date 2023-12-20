Восени Ілона Гвоздьова наважилась на пластичну операцію і вирішила збільшити груди. Після певного періоду реабілітації зірка вперше показалась у доволі відвертому образі.

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Ілона Гвоздьова показала результати мамопластики

Танцівниця опублікувала коротке відео, де позувала в елегантному образі. Вона одягнула білий мереживний бюстгальтер та напівпрозору блузку, що підкреслювало її фігуру.

Також Ілона Гвоздьов постала у білосніжних прямих штанах та жакеті. Золоті ґудзики на вбранні та коричнева шкіряна сумка довершували образ танцівниці.

Шанувальники роблять компліменти Ілоні Гвоздьовій з приводу її оновлення:

"Груди бомбезні";

"Неймовірна";

"Гарно! Хто б що не казав, пасує дуже";

"Вау, просто красуня";

"Дуже гарний образ";

"Гарна! Мрії здійснюються".

Що Ілона Гвоздьова розповідала про операцію