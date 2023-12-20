Восени Ілона Гвоздьова наважилась на пластичну операцію і вирішила збільшити груди. Після певного періоду реабілітації зірка вперше показалась у доволі відвертому образі.
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Ілона Гвоздьова показала результати мамопластики
Танцівниця опублікувала коротке відео, де позувала в елегантному образі. Вона одягнула білий мереживний бюстгальтер та напівпрозору блузку, що підкреслювало її фігуру.
Також Ілона Гвоздьов постала у білосніжних прямих штанах та жакеті. Золоті ґудзики на вбранні та коричнева шкіряна сумка довершували образ танцівниці.
Шанувальники роблять компліменти Ілоні Гвоздьовій з приводу її оновлення:
- "Груди бомбезні";
- "Неймовірна";
- "Гарно! Хто б що не казав, пасує дуже";
- "Вау, просто красуня";
- "Дуже гарний образ";
- "Гарна! Мрії здійснюються".
Що Ілона Гвоздьова розповідала про операцію
- У вересні танцівниця зізналась, що хоче зробити пластичну операцію. Тоді вона поділилась, що хоч і має рельєфне тіло, та не хотіла б бачити в дзеркалі "худорляву дівчинку-підлітка" і відчувати себе жінкою. Водночас чоловік не з захватом поставився до цього вибору.
- Вже у жовтні зірці зробили операцію. Певний час після цього вона носила спеціальний корсет, пила ліки та обробляла шви.
- Ілона Гвоздьова зізналась, що мамопластика була частковим подарунком від подруг: зірка влаштувала дівич-вечір і замість квітів попросила дарувати гроші. Операція обійшлась приблизно у 3 тисячі доларів.