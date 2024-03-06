На думку інфлюенсерки, зараз вона виглядає молодше, ніж в 19 років. Водночас тоді Аліну нічого не турбувало у своїй зовнішності й вона себе любила.
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Аліна Шаманська показала, як виглядала до пластики
Блогерка поділилася світлиною зі своєї юності. Вона зізналася, що в той період "почувалася богинею". Далі знаменитість порівняла свої фото у віці 19 і 35 років, продемонструвавши зміни у зовнішності після операції з ринопластики.
Як Аліна Шаманська виглядала до пластичних операцій / Скриншот з інстаграм-сторіс
Відомо, що блогерка також видалила грудки Біша. Крім того, Аліна вдається до ін'єкцій краси.
Що інші зірки говорили про б'юті процедури
- Оля Полякова поділилася, що надає перевагу апаратній косметології, а не ін'єкціям, зазначивши, що відвідує косметолога щонайменше раз на тиждень для проведення різних процедур.
- Даша Астаф'єва відверто зізналася, що фарбує волосся, робить ін'єкції краси, підколює лобі та регулярно приймає вітаміни й амінокислоти. Водночас фігуру вона підтримує за допомогою фізичних вправ і здорового харчування.
- У жовтні танцівниця Ілона Гвоздьова перенесла операцію з мамопластики. Її вартість близько 3 тисяч доларів. Відомо, що на пластику також наважилися Ірина Сопонару, Олена Світлицька, Анна Трінчер та MamaRika.
- Павло Зібров також розповів, що використовує ін'єкції ботоксу для боротьби зі зморшками й фарбує волосся. Попри це, він заявив, що не вдається до пластичної хірургії.