66-річний український артист Павло Зібров зізнався, що отримує від хейтерів практично однакові коментарі. Усі вони стосуються його зовнішності.
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За що дорікають Павлу Зіброву
За словами Павла Зіброва, йому дорікають через пофарбоване волосся, ботокс, "омолоджувальні" процедури тощо. Артист зізнався, що вдається до уколів краси, але операцій не робив.
Операції не робив, а ботокс є, трошки є, безумовно. Якщо не робити, то в мене були б зморшки сильні. Усе-таки вже трішки вік такий,
– поділився виконавець.
Інтерв'ю з Павлом Зібровим: дивіться відео онлайн
Які українські зірки роблять пластичні операції та ін'єкції краси
- Акторка Олена Світлицька днями зробила мамопластику, щоб збільшити об'єм грудей. Вона була незадоволена їхнім зовнішнім виглядом після пологів, а тому наважилась на пластичну операцію.
- Співачка MamaRika збільшила груди кількома днями раніше. Артистка розповіла, що наважилась на пластику, щоб удосконалити своє тіло. Хоч рішення далося непросто, цей крок вона зробила з любові до себе – так каже сама зірка.
- Волонтерка Даша Астаф'єва не приховує, що фарбує волосся та робить ін'єкції краси. Вона підколює лоб, коле вітаміни й амінокислоти. Зірка не хоче коригувати фігуру через пластичні операції: вона більше довіряє спортзалу та правильному харчуванню.