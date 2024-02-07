66-річний український артист Павло Зібров зізнався, що отримує від хейтерів практично однакові коментарі. Усі вони стосуються його зовнішності.

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За що дорікають Павлу Зіброву

За словами Павла Зіброва, йому дорікають через пофарбоване волосся, ботокс, "омолоджувальні" процедури тощо. Артист зізнався, що вдається до уколів краси, але операцій не робив.

Операції не робив, а ботокс є, трошки є, безумовно. Якщо не робити, то в мене були б зморшки сильні. Усе-таки вже трішки вік такий,

– поділився виконавець.

Інтерв'ю з Павлом Зібровим: дивіться відео онлайн

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