Співачці збільшили груди. Як розповіла виконавиця, вирішила зробити мамопластику, щоб стати кращою версією себе. Вона вважає, що так почуватиметься впевненіше.
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MamaRika зробила пластичну операцію
Артистка зізналась, що рішення далося їй непросто. Але бажання мати кращий вигляд таки перемогло, як зазначила дівчина. MamaRika хоче, аби тіло повністю її влаштовувало.
Я довго наважувалася на цей крок, адже моє тіло повинно подобатися мені на 100%, і це рішення було прийнято із великої любові до себе, тільки так і не інакше!
– розповіла вона.
Пластичну операцію виконавиці провели у Києві. У своєму інстаграмі вона поширила світлини з клініки, на якій проходить огляд в лікаря.
MamaRika з хірургом / Скриншот з відео з інстаграму співачки
А ще MamaRika оприлюднила фото після пластичної операції. За словами артистки, вона перебувала під наглядом досвідченого онколога, тому що в її родині були випадки цієї хвороби. Тому співачка вирішила серйозно поставитися до цього хірургічного втручання.
Лікар допоміг із питаннями щодо онкології, адже ми повинні були виключити всі ризики, через ймовірну спадковість онкології у моїй родині. Тому як бачите, підхід був дуже серйозний, яким і повинен бути у таких важливих питаннях,
– розповіла артистка.
MamaRika після операції / Скриншот з відео з інстаграму співачки
Також співачку підтримував під час операції її чоловік та ведучий Сергій Середа.
Хто з відомих жінок збільшував груди
- Робила операцію з мамопластики акторка "Жіночого кварталу" та "Одного разу під Полтавою" Ірина Сопонару. Вона розповідала, що в неї змінилися смаки. Раніше їй подобалися плоскі груди, однак, через певний час захотілося мати форми.
- Співачка та акторка Анна Трінчер наважилася на пластику, бо мала певні комплекси. Вона збільшила груди до третього розміру. Утім, після операції в артистки залишився шрам.
- Збільшила груди й хореограф Ілона Гвоздьова. Попри спортивне та рельєфне тіло, танцівниця не почувала себе жіночною. За словами Ілони, вона не шкодує про такий крок, бо стала впевненішою.