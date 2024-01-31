Співачці збільшили груди. Як розповіла виконавиця, вирішила зробити мамопластику, щоб стати кращою версією себе. Вона вважає, що так почуватиметься впевненіше.

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MamaRika зробила пластичну операцію

Артистка зізналась, що рішення далося їй непросто. Але бажання мати кращий вигляд таки перемогло, як зазначила дівчина. MamaRika хоче, аби тіло повністю її влаштовувало.

Я довго наважувалася на цей крок, адже моє тіло повинно подобатися мені на 100%, і це рішення було прийнято із великої любові до себе, тільки так і не інакше!

– розповіла вона.

Пластичну операцію виконавиці провели у Києві. У своєму інстаграмі вона поширила світлини з клініки, на якій проходить огляд в лікаря.



MamaRika з хірургом / Скриншот з відео з інстаграму співачки

А ще MamaRika оприлюднила фото після пластичної операції. За словами артистки, вона перебувала під наглядом досвідченого онколога, тому що в її родині були випадки цієї хвороби. Тому співачка вирішила серйозно поставитися до цього хірургічного втручання.

Лікар допоміг із питаннями щодо онкології, адже ми повинні були виключити всі ризики, через ймовірну спадковість онкології у моїй родині. Тому як бачите, підхід був дуже серйозний, яким і повинен бути у таких важливих питаннях,

– розповіла артистка.



MamaRika після операції / Скриншот з відео з інстаграму співачки

Також співачку підтримував під час операції її чоловік та ведучий Сергій Середа.

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