Найщасливіші моменти, – Володимир Зеленський розповів, як часто бачиться з дітьми

Президент України Володимир Зеленський зізнався, що через роботу дуже рідко бачиться з дітьми. Водночас він розповів про моменти, коли йому вдається поговорити з ними.

Нещодавно перша леді України Олена Зеленська поділилася, що її син мріє служити в авіації. Водночас донька подружжя через повномасштабне вторгнення не планує своє майбутнє.

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Що Зеленський розповів про розмови з дітьми

Лідер країни розповів, що не має можливості часто бачити своїх дітей. Втім, якщо йому вдається з ними зустрітися, то це приносить президентові неабияку радість. З 11-річним сином Кирилом Володимир спілкується про буденність – навчання, чи як у того йдуть справи. Таким чином, Зеленський хоче бути залученим у життя своєї дитини.

Дружину бачу частіше, бо вона в офісі, а дітей бачу дуже рідко. Якщо є можливість просто поговорити, навіть запитати, що відбувається в школі, наприклад, я запитую в сина, як справи. Він каже, що вони починають вчити іспанську. Мені це цікаво. Я не знаю іспанської, але, мене цікавить тільки час, який я можу провести з ним,

– зізнався лідер країни.

Водночас Володимир зазначив, що теж рідко спілкується з 19-річною донькою Олександрою. Дівчина, за словами президента України, вже виросла, втім, розмови з дітьми йому дають енергію для роботи.

Мій син ще маленький. А моя донька, вона вже виросла. Це моменти, які тебе заряджають, дають енергію. Це найщасливіші моменти. Ось тоді я можу розслабитися,

– поділився Володимир.

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