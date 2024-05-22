Найщасливіші моменти, – Володимир Зеленський розповів, як часто бачиться з дітьми
Джерело:The New York Times
Президент України Володимир Зеленський зізнався, що через роботу дуже рідко бачиться з дітьми. Водночас він розповів про моменти, коли йому вдається поговорити з ними.
Нещодавно перша леді України Олена Зеленська поділилася, що її син мріє служити в авіації. Водночас донька подружжя через повномасштабне вторгнення не планує своє майбутнє.
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Що Зеленський розповів про розмови з дітьми
Лідер країни розповів, що не має можливості часто бачити своїх дітей. Втім, якщо йому вдається з ними зустрітися, то це приносить президентові неабияку радість. З 11-річним сином Кирилом Володимир спілкується про буденність – навчання, чи як у того йдуть справи. Таким чином, Зеленський хоче бути залученим у життя своєї дитини.
Дружину бачу частіше, бо вона в офісі, а дітей бачу дуже рідко. Якщо є можливість просто поговорити, навіть запитати, що відбувається в школі, наприклад, я запитую в сина, як справи. Він каже, що вони починають вчити іспанську. Мені це цікаво. Я не знаю іспанської, але, мене цікавить тільки час, який я можу провести з ним,
– зізнався лідер країни.
Водночас Володимир зазначив, що теж рідко спілкується з 19-річною донькою Олександрою. Дівчина, за словами президента України, вже виросла, втім, розмови з дітьми йому дають енергію для роботи.
Мій син ще маленький. А моя донька, вона вже виросла. Це моменти, які тебе заряджають, дають енергію. Це найщасливіші моменти. Ось тоді я можу розслабитися,
– поділився Володимир.
Як президент України говорить про своїх дітей
- За словами Володимира, його 11-річний син Кирило дуже часто цікавиться конкретною датою закінчення війни. Однак, президентові завжди складно знайти відповідь на це питання, оскільки він не може нічого знати наперед і з точністю назвати час.
- Донька та син президента цікавляться в нього, коли вся сім'я зможе жити разом. Водночас діти Зеленського дуже переживають за його життя. У такі моменти він просто міцно обіймає доньку та сина, оскільки слова тут зайві.
- У березні цього року Володимир повідомив, що його діти продовжують навчатися в Україні. Втім, через воєнний стан їм доводиться спілкуватись з друзями то в онлайн-форматі, то офлайн.
- У лютому, президент зазначив, що його донька та син після війни теж сприятимуть розвитку країни. Для нього важливо, аби молодь підіймала Україну після закінчення військових подій.