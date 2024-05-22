Недавно первая леди Украины Елена Зеленская поделилась, что ее сын мечтает служить в авиации. В то же время дочь супругов из-за полномасштабного вторжения не планирует свое будущее.
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Что Зеленский рассказал о разговорах с детьми
Лидер страны рассказал, что не имеет возможности часто видеть своих детей. Впрочем, если ему удается с ними встретиться, то это приносит президенту большую радость. С 11-летним сыном Кириллом Владимир общается о буднях – обучение, или как у того идут дела. Таким образом, Зеленский хочет быть вовлеченным в жизнь своего ребенка.
Жену вижу чаще, потому что она в офисе, а детей вижу очень редко. Если есть возможность просто поговорить, даже спросить, что происходит в школе, например, я спрашиваю у сына, как дела. Он говорит, что они начинают учить испанский. Мне это интересно. Я не знаю испанского, но, меня интересует только время, которое я могу провести с ним,
– признался лидер страны.
В то же время Владимир отметил, что тоже редко общается с 19-летней дочерью Александрой. Девушка, по словам президента Украины, уже выросла, впрочем, разговоры с детьми ему дают энергию для работы.
Мой сын еще маленький. А моя дочь, она уже выросла. Это моменты, которые тебя заряжают, дают энергию. Это самые счастливые моменты. Вот тогда я могу расслабиться,
– поделился Владимир.
Как президент Украины говорит о своих детях
- По словам Владимира, его 11-летний сын Кирилл очень часто интересуется конкретной датой окончания войны. Однако, президенту всегда сложно найти ответ на этот вопрос, поскольку он не может ничего знать наперед и с точностью назвать время.
- Дочь и сын президента интересуются у него, когда вся семья сможет жить вместе. В то же время дети Зеленского очень переживают за его жизнь. В такие моменты он просто крепко обнимает дочь и сына, поскольку слова здесь лишние.
- В марте этого года Владимир сообщил, что его дети продолжают учиться в Украине. Впрочем, из-за военного положения им приходится общаться с друзьями то в онлайн-формате, то оффлайн.
- В феврале, президент отметил, что его дочь и сын после войны тоже будут способствовать развитию страны. Для него важно, чтобы молодежь поднимала Украину после окончания военных событий.