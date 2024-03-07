В інстаграм-сторіз Христина Горняк опублікувала мем, у якому змінила імена героїв. Так вона зіронізувала щодо третього шлюбу Володимира Остапчука.

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Христина Горняк відреагувала на шлюб Остапчука

Нотаріусиня нагадала колишньому чоловікові про будинок, який їм так і не вдалося розділити. Вона натякнула, що краще б на замість слів про почуття Володимир переписав на неї дім.

"Христино, я тебе так люблю! Хочу написати твоє ім'я на своєму домі", – каже герой мему. "Вово, та заспокойся ти. Краще перепиши дім на моє ім'я", – відповідає йому жінка.



Христина Горняк відреагувала на останні новини / Фото з інстаграм-сторіз

До слова, Христина досі має прізвище колишнього чоловіка – Остапчук. Вона пояснювала, що зараз не має можливості змінити його через бюрократичні процедури, які займуть багато часу і ресурсів. Процес ускладнює ще й те, що вона живе на дві країни.

Володимир Остапчук одружився втретє

Чутки навколо шлюбу Володимира Остапчука та Катерини Полтавської ходили й раніше. 22 лютого минулого року пара поділилась знімками з документ-сервісу "Готово". Цей день шоумен пізніше називав найщасливішим у житті.

Та вже вчора пара показалася з обручками на фото. Через день Катерина Полтавська підтвердила, що вийшла заміж за шоумена. Про їхній розпис ніхто не знав, навіть батьки та друзі.