Питання зміни прізвища Горняк зацікавило її шанувальників у інстаграмі. Наразі Христина не має змоги зайнятися цим питанням.
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Горняк розсекретила, чому не змінила прізвище ексчоловіка
Як розповіла блогерка, рішення взяти прізвище Володимира Остапчука, вступаючи з ним у шлюб, було свідомим. Однак, зараз змінити його складно через низку бюрократичних процедур, які потребують багато часу. До того ж Горняк зараз живе на дві країни, що ускладнює процес.
Я приватний нотаріус, у якого прізвище пов'язане з дуже багатьма документами, печатками, доступами до реєстрів. А ще – мої закордонні паспорти, візи, дозвіл на проживання в Європі. Це все для мене наразі важливо, тому я не змінюю паспорт і прізвище!
– розтлумачила вона.
За словами Христини, її мама не змінювала прізвище від свого попереднього чоловіка, аж допоки вдруге не вийшла заміж. Тож вона вважає, що в цьому немає нічого поганого.
Давайте більше не підіймати цю тему. Не хайпувати на ній. В цьому немає жодноно сенсу,
– зазначила Горняк.
Горняк відповіла про зміну прізвища / Скриншот з інстаграму блогерки
Що відомо про шлюб Горняк і Остапчука
- Пара одружилась восени 2020 року. Вони активно показували своє особисте життя у соцмережах: поширювали світлини з подорожей, відвідин різних заходів і просто побутові моменти.
- Вже наприкінці жовтня 2022 року у мережі стали ширитися чутки, що подружжя розлучилось. Згодом ця інформація підтвердилась, адже Володимир поширив світлину з новою обраницею – блогеркою Катериною Полтавською.
- Зараз Остапчук і Горняк не можуть поділити двоповерховий будинок під Києвом у котеджному містечку "Золоче Прованс". За словами Христини, вона має на нього такі ж права, як і ексчоловік, адже вони почали будувати його ще в шлюбі.
- Натомість Володимир не збирається ділити будинок з колишньою дружиною. Він планує там жити з новою дівчиною Катериною Полтавською. Пара вже обрала інтер'єр кімнат і займається пошуком меблів до житла.