Питання зміни прізвища Горняк зацікавило її шанувальників у інстаграмі. Наразі Христина не має змоги зайнятися цим питанням.

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Горняк розсекретила, чому не змінила прізвище ексчоловіка

Як розповіла блогерка, рішення взяти прізвище Володимира Остапчука, вступаючи з ним у шлюб, було свідомим. Однак, зараз змінити його складно через низку бюрократичних процедур, які потребують багато часу. До того ж Горняк зараз живе на дві країни, що ускладнює процес.

Я приватний нотаріус, у якого прізвище пов'язане з дуже багатьма документами, печатками, доступами до реєстрів. А ще – мої закордонні паспорти, візи, дозвіл на проживання в Європі. Це все для мене наразі важливо, тому я не змінюю паспорт і прізвище!

– розтлумачила вона.

За словами Христини, її мама не змінювала прізвище від свого попереднього чоловіка, аж допоки вдруге не вийшла заміж. Тож вона вважає, що в цьому немає нічого поганого.

Давайте більше не підіймати цю тему. Не хайпувати на ній. В цьому немає жодноно сенсу,

– зазначила Горняк.



Горняк відповіла про зміну прізвища / Скриншот з інстаграму блогерки

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