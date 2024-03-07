Катерина Полтавська вирішила зрештою спростувати всі чутки та повідомила про те, що тепер її прізвище змінилось на Остапчук. За її словами, пара одружилася незаплановано.

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Володимир Остапчук одружився втретє

Катерина розповіла, що про розпис не знав ніхто з близьких людей пари. Однак вона не називає це весіллям.

Чуток було багато, як і різних варіантів, коли, де і як. Але думаю, що можна підтвердити. Я Остапчук Катерина. Це було спонтанно, ніхто не знав, навіть батьки. Знайомі та друзі дізналися сьогодні. Весілля покажу, коли буде,

– розповіла дружина шоумена.



Катерина Остапчук про шлюб / Фото з інстаграм-сторіз

Раніше Катерина Полтавська зізнавалась, що весілля її мрії зараз неможливе. Ймовірно, церемонія відбудеться у 2025 або 2026 році у закладі за Львовом. Для неї це перший шлюб, тоді як для шоумена – третій.

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