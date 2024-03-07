В инстаграм-сториз Кристина Горняк опубликовала мем, в котором изменила имена героев. Так она сыронизировала относительно третьего брака Владимира Остапчука.

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Кристина Горняк отреагировала на брак Остапчука

Нотариус напомнила бывшему мужу о доме, который им так и не удалось разделить. Она намекнула, что лучше бы вместо слов о чувствах Владимир переписал на нее дом.

"Кристина, я тебя так люблю! Хочу написать твое имя на своем доме", – говорит герой мема. "Вова, да успокойся ты. Лучше перепиши дом на мое имя", – отвечает ему женщина.



Кристина Горняк отреагировала на последние новости / Фото из инстаграм-сториз

К слову, Кристина до сих пор носит фамилию бывшего мужа – Остапчук. Она объясняла, что сейчас не имеет возможности изменить ее из-за бюрократических процедур, которые займут много времени и ресурсов. Процесс усложняет еще и то, что она живет на две страны.

Владимир Остапчук женился в третий раз

Слухи вокруг брака Владимира Остапчука и Екатерины Полтавской ходили и раньше. 22 февраля прошлого года пара поделилась снимками с документ-сервиса "Готово". Этот день шоумен позже называл самым счастливым в жизни.

Но уже вчера пара показалась с обручальными кольцами на фото. Через день Екатерина Полтавская подтвердила, что вышла замуж за шоумена. Об их росписи никто не знал, даже родители и друзья.