Донедавна пара Володимира Остапчука й Катерини Полтавської неоднозначно натякала, що вони побралися. Утім, офіційно цього не підтверджували. Саме тому фоловери не могли зрозуміти: закохані хайпують на темі весілля чи дійсно оберігають своє особисте життя.

До слова Кохана Остапчука припустила, за яких умов може піти від шоумена

Катерина Полтавська й Володимир Остапчук одружилися

Усі крапки над "і" розставила сама Полтавська. 23-річна дівчина опублікувала в інстаграмі фото, де видно їхні з ведучим обручки. У кадрі пара ніжно тримається за руки.

Фото весільних обручок Володимира Остапчука й Катерини Полтавської / фото з інстаграму блогерки

До цього моменту 39-річний Володимир, за спиною якого вже є два шлюби (з Оленою Войченко і Христиною Остапчук, – прим.ред.), ретельно приховував свою праву руку на знімках. А на світських заходах з'являвся без обручки.

Сама ж Полтавська постійно демонструвала в мережі розкішну каблучку французького ювелірного дому Cartier за 2 000 доларів й кепкувала над ЗМІ, які писали про неї, як про "співмешканку" Остапчука. Та, судячи з фото, пара дійсно офіційно узаконила свої стосунки. Однак коли це сталося – поки що невідомо.

Що відомо про стосунки Катерини Полтавської й Володимира Остапчука