Український хореограф Влад Яма з початку вторгнення втік з України до США, що викликало обурення в мережі. Водночас його ексколега, ведучий Єгор Гордєєв, відповів, чому насправді танцівник вирішив виїхати з рідної країни.

До того ж телеведучий пригадав останню розмову з Ямою. Як вважає Єгор, вона може пояснити причини втечі Влада.

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Що думає Гордєєв про втечу Ями

До початку повномасштабного вторгнення хореограф був ведучим шоу "Твій день". Водночас Єгор Гордєєв працював разом з ним, як керівник проєкту.

За словами телеведучого, він повністю розуміє реакцію аудиторію на скоєний вчинок Ями. До того ж Гордєєв припустив, що Влад дуже довго жив у своїй "бульбашці", з якої той не мав бажання виходити, однак тепер довелося.

Я думаю, що Влад не до кінця зіставляє якісь моменти, прогнозує реакції аудиторії. Можливо, тому що задовго жив у якісь своїй бульбашці. І в програмі "Твій день", до речі, йому з цієї бульбашки довелося теж виходити. Це було важко, стало величезним травматичним випробуванням. Я думаю, що зараз це випробування продовжується, тільки вже не в прямому ефірі, а в реальному житті,

– зазначив Єгор.

Водночас Гордєєв наразі не підтримує зв'язок з хореографом, хоч і намагався налагодити з ним контакт. Ведучий також впевнений, що танцівник зник не з війною, а ще раніше.

Зараз ми з Владом не спілкуємося. Я якось списувався з ним, запитував, чи необхідна якась допомога батькам у Запоріжжі – оце і все. Влад же зник із програми не з війною, а трохи раніше. А на його місце прийшов Костя Грубич,

– пояснив телеведучий.

Як інші зірки висловилися про втечу Влада Ями