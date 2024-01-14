Відомо, що Яма ще жодного разу не був в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії. Він перебуває з дружиною та сином у США.
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Женя Кот висловився про Влада Яму
На думку хореографа, Влад злякався, коли почалась війна. Проте Кот вважає, що публічні люди повинні бути разом з народом та показувати йому приклад.
Вважаю, що медійні люди мали залишатися в країні, щоб у такий спосіб подавати приклад іншим, що треба гуртуватися. А не тікати. Я не відстежую теперішнє життя Ями. Бачив, що його багато критикували за участь у вечірці з російською назвою. Що тут скажеш: дехто з людей, які виїхали, опинилися зараз трохи відірваними від нашої теперішньої реальності,
– поділився він.
Женя також зізнався, що чув від знайомих про плани Ями повернутися в Україну. Однак, він хоче зробити це вже після закінчення війни.
Мені здається, що Влад до цього часу думає, що коли закінчиться війна, він повернеться в Україну. І все в його житті буде так само як раніше. Десь пів року тому мені розповідали спільні знайомі, що він щиро вірить, що без проблем житиме в Києві,
– розповів Кот.
Танцівник вважає, що Влад Яма не розуміє реальності, яка зараз склалася в Україні.
Не "відстрілює" зовсім того, що відбулося, думає, що якщо організовує якісь збори для ЗСУ, донатить сам, то цього достатньо. Якось він публічно зізнався, що боїться за свою родину. То це не проблема: залишай їх там, а сам додому – щось серйозне робити для перемоги,
– підкреслив він.
Що зробив Яма після 24 лютого
- Танцівник виїхав з України в США на початку повномасштабного вторгнення Росії. За словами Влада, він зміг покинути країну тому, що виїхав ще до того, як чоловікам заборонили це робити. Яма розповів, що це був спосіб захистити свою родину.
- Він часто постив фото з пляжів та вечірок вже під час війни. Сам танцівник розповідав, що займається в Америці проведенням благодійних майстер-класів.
- Водночас батьки Влада Ями залишилися в Україні. Спершу вони жили на заході України, а потім переїхали знову додому, у Запоріжжя.
- Одного разу на своє виправдання Влад поширив світлину, на якій видно нагороду від наших військових. Йдеться про подяку благодійному фонду Florida for Ukraine, до якого входить сам Яма та його дружина Ліліана.
- Також під час масштабної атаки росіян на українські міста, Влад поширив фото з підписом, що у нього все добре. Однак, потім видалив його і висловив співчуття усім загиблих унаслідок обстрілів країни-агресорки.