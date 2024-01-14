Відомо, що Яма ще жодного разу не був в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії. Він перебуває з дружиною та сином у США.

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Женя Кот висловився про Влада Яму

На думку хореографа, Влад злякався, коли почалась війна. Проте Кот вважає, що публічні люди повинні бути разом з народом та показувати йому приклад.

Вважаю, що медійні люди мали залишатися в країні, щоб у такий спосіб подавати приклад іншим, що треба гуртуватися. А не тікати. Я не відстежую теперішнє життя Ями. Бачив, що його багато критикували за участь у вечірці з російською назвою. Що тут скажеш: дехто з людей, які виїхали, опинилися зараз трохи відірваними від нашої теперішньої реальності,

– поділився він.

Женя також зізнався, що чув від знайомих про плани Ями повернутися в Україну. Однак, він хоче зробити це вже після закінчення війни.

Мені здається, що Влад до цього часу думає, що коли закінчиться війна, він повернеться в Україну. І все в його житті буде так само як раніше. Десь пів року тому мені розповідали спільні знайомі, що він щиро вірить, що без проблем житиме в Києві,

– розповів Кот.

Танцівник вважає, що Влад Яма не розуміє реальності, яка зараз склалася в Україні.

Не "відстрілює" зовсім того, що відбулося, думає, що якщо організовує якісь збори для ЗСУ, донатить сам, то цього достатньо. Якось він публічно зізнався, що боїться за свою родину. То це не проблема: залишай їх там, а сам додому – щось серйозне робити для перемоги,

– підкреслив він.

Що зробив Яма після 24 лютого