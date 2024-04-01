Дружина Остапчука неочікувано висловилась про "таємний роман" Полякової з Міцкевичем

Нещодавно український шоубіз сколихнуло зізнання кухаря Влада Міцкевича про його "стосунки" з Олею Поляковою. Тепер про цей інцидент неочікувано заговорила дружина Володимира Остапчука, Катерина Полтавська.

Вона підкреслила, що навіть мати поцікавилась в неї, чи справді співачка таємно зустрічалася з шеф-кухарем. Все через пікантні фото "пари", які чоловік злив у мережу.

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Як дружина Остапчука відреагувала на скандал з Поляковою та Міцкевичем

Катерина зізналася, що навіть її маму здивувала новина про те, що співачка мала "таємний роман" з кухарем, тож жінка написала донці, аби дізнатися, чи це правда. Водночас дружина шоумена пояснила, що не спілкується зі знаменитостями на такі інтимні теми.

Я не базарна бабка, щоб обговорювати чиєсь особисте життя і казати, що хтось брехло,

– підкреслила Полтавська.



Дружина Остапчука відреагувала на скандал з Поляковою та Міцкевичем / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про скандал з Поляковою та Міцкевичем