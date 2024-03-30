Влад спростувати власні заяви про стосунки й попросив вибачення перед Поляковою та її рідними. За його словами, нічні "п'яні сторіс" були наклепом.

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Як Влад Міцкевич виправдався

Шеф-кухар заявив, що наговорив брехні, бо був п'яний.

Я дуже довгий час вже сиджу на антидепресантах. Це правда. І я вчора вирішив трішечки міксанути з алкоголем. І міксанув дві пляшки віскі. В мене зірвало дах,

– сказав блогер.

Влад додав, що мотивом його дій став конфлікт з артисткою через фінанси. Водночас тепер він перепросив за свої дії.

Я хочу попросити вибачення в першу чергу перед Олею та всією її сім'єю. Також перед своєю дівчиною. Сподіваюся, ще не колишньою, бо вона просто варена з того, що вийшло,

– наголосив кулінар.

Влад Міцкевич виправдався після заяви про таємні стосунки з Поляковою / Відео з інстаграму блогера

Що цьому передувало