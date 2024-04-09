Крім того, артист розповів, які методи пробував. Також він розсекретив, яким має бути той самий переможець "МастерШеф".

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Що Міцкевич сказав про те, чи можна купити перемогу на "МастерШеф"

Владислав зізнався, що пробував це зробити різними способами, проте все було безрезультатно.

Я намагався. Зразу на категоричні "ні" йдуть. Максимально,

– сказав кухар.

Міцкевич поділився, що "запливав як рибка", починаючи з журналістів, але йому нічого не вдалося.

Ніхто ніколи там (на "МастерШеф" – 24 Канал) не купляв перемогу. Це неможливо,

– наголосив він.

Водночас, як розповів блогер, там є сценарний план, де зазначають хто яку роль грає і перемогу здобуває зазвичай "правильна" людина.

Я всім раджу, щоб виграти треба бути примірним, слідкувати за мєтлой (мовою – 24 Канал) і плюс мінус вміти готувати,

– підсумував Міцкевич.

Інтерв'ю з Владиславом Міцкевичем: дивіться відео онлайн

Що відомо про Владислава Міцкевича