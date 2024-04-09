Крім того, артист розповів, які методи пробував. Також він розсекретив, яким має бути той самий переможець "МастерШеф".
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Що Міцкевич сказав про те, чи можна купити перемогу на "МастерШеф"
Владислав зізнався, що пробував це зробити різними способами, проте все було безрезультатно.
Я намагався. Зразу на категоричні "ні" йдуть. Максимально,
– сказав кухар.
Міцкевич поділився, що "запливав як рибка", починаючи з журналістів, але йому нічого не вдалося.
Ніхто ніколи там (на "МастерШеф" – 24 Канал) не купляв перемогу. Це неможливо,
– наголосив він.
Водночас, як розповів блогер, там є сценарний план, де зазначають хто яку роль грає і перемогу здобуває зазвичай "правильна" людина.
Я всім раджу, щоб виграти треба бути примірним, слідкувати за мєтлой (мовою – 24 Канал) і плюс мінус вміти готувати,
– підсумував Міцкевич.
Інтерв'ю з Владиславом Міцкевичем: дивіться відео онлайн
Що відомо про Владислава Міцкевича
- На кулінарному шоу він привернув увагу глядачів своєю запальною особистістю та почуттям гумору.
- Наразі Міцкевич активно просуває себе у соціальних мережах, маючи понад 189 тисяч підписників в інстаграмі та 74 тисячі в тіктоці.
- Раніше він ділився кулінарними відео, а нещодавно спробував себе в музичній індустрії, випустивши такі треки, як "Єлюди", "Немає болі" та "Май Стиль".
- Крім того, блогер присвятив пісню Олі Поляковій, з якою нещодавно мав скандал через заяву про нібито роман зірок, який згодом сам же спростував.