32-річний Олександр Кривошапко родом із Маріуполя. На початку повномасштабного вторгнення він знаходився в Україні, волонтерив, створив навіть благодійний фонд "Братське серце", що допомагав перевозити гуманітарну допомогу.

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Де зараз знаходиться Олександр Кривошапко

Також улітку 2022 року співак розповідав, що вступив на службу до лав добровольчого батальйону. Аж раптом він зник і почав публікувати контент, зроблений за межами України. І, судячи з фото в соціальних мережах, за кордоном чоловік часу не гає. То він в Дубаї, то в Мілані.

Олександр Кривошапко / фото з інстаграму співака

Олександр Кривошапко / фото з інстаграму співака

Та й контент в інстаграм Кривошапко публікує неоднозначний. У його стрічці, звісно, є відео про війну, утім, вони віддалені від реальності. Здебільшого фіналіст Х-фактора хизується своїми дорогими поїздками в різні країни й походеньками з новою дівчиною. Крім того, у мережі співак публікує російськомовні відео, у яких по-філософськи розмірковує над "труднощами теперішнього життя".

Як Олександру вдалося перетнути кордон – питання відкрите. Та й на коментарі в мережі, у яких юзери дорікають співаку втечею з України, він агресивно реагує і робить це, до слова, російською мовою.

Олександр Кривошапко / фото з інстаграму співака

Особисте життя

Олександр Кривошапко був двічі одружений. Його першою дружиною стала хореограф Тетяна Денисова, з якою він прожив у шлюбі кілька років, а розлучився через чисельні сварки, які нерідко закінчувалися бійками.

Олександр Кривошапко й Тетяна Денисова / фото з інстаграму співака

Другою партнеркою артиста стала українська акторка й модель із Запорізької області Марина Кінскі. У 2017 році в пари народилася донька Аліса. Але стосунки Олександр і Марина так і не узаконили.

Олександр Кривошапко з донькою / фото з інстаграму співака

Другою дружиною Кривошапка була косметолог Марія. Причини розриву експодружжя не розкриває.

Восени 2023 року Олександр оголосив про новий роман із дівчиною, на ім'я Христина, з якою постійно публікує фото з-за кордону. Обраницю Кривошапко називає "своїм промінчиком світла".

Олександр Кривошапко з Христиною / фото з інстаграму співака