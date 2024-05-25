Віталій Козловський замилував мережу новими фото з 3-місячним сином і дружиною

25 травня 2024, 19:48
Читать новость на русском

Джерело:

Віталій Козловський

Сьогодні, 25 травня, сину Віталія Козловського виповнилося три місяці. З цієї нагоди артист показав нові фото малюка.

Спершу він сфотографувався з дружиною та Оскаром, якого днями охрестили. Крім того, Віталій виставив свою милу фотографію з новонародженим сином.

Не пропустіть Сергій Притула привітав 3-річну доньку з днем народження: рідкісні фото тата з дівчинкою

Які нові фото сина показав Козловський 

Зірковий татусь з дружиною та малюком відвідали медичний центр, де Оскар пройшов плановий огляд. Саме в клініці Віталій і зробив свіжі світлини з первістком. 

Віталій Козловський з дружиною та сином / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про сина Віталія Козловського

  • Оскар народився 25 лютого 2024 року.
  • Відомо, що ім'я для первістка обрав виконавець.
  • Артист зізнавався, що з дружиною вони досить давно намагалися завести дитину, ще до початку повномасштабної війни Росії проти України. Водночас звістку про вагітність коханої Віталій отримав, перебуваючи на військових навчаннях.
  • Першим словом малюка було "Агу".
  • А зовсім недавно Віталій Козловський разом із дружиною охрестили маленького Оскара. Таїнство хрещення відбулося у Михайлівському золотоверхому монастирі у Києві.

Автор: Софія Хомишин