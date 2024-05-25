Зірковий татусь привітав Стефанію зі святом. Він жартома зазначив, що донька рятує його психологічний стан.
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Як Сергій Притула привітав донечку з днем народження
Телеведучий виставив миле фото зі Стефанією, де дівчинка цілує тата. Батько з донечкою сфотографувались на тлі святкових рожевих кульок. Іменинниця позувала в красивій сукні з квіточками, а Притула постав у сірій футболці.
З днем народження, my mental health officer, Стефаніє,
– зазначив під фото шоумен.
Що відомо про особисте життя Сергія Притули
- Першою дружиною відомого телеведучого була Юлія Андрійчук. Вони познайомилися у 2007 році, а вже наступного 2008 року одружилися. Їхні стосунки розвивалися стрімко, адже того ж року в подружжя народився первісток – син Дмитро. Зараз хлопчику вже 14 років.
- Проте шлюб Притули з Андрійчук виявився нетривалим. У 2011 році пара розлучилася.
- Своєю другою дружиною Сергій обрав Катерину Сопельник, з якою також познайомився на роботі, під час спільних телевізійних проєктах. Свої стосунки вони узаконили влітку 2015 року.
- У другому шлюбі в Сергія народилося двоє доньок – Соломія 2017 року народження (їй зараз 7 років) та наймолодша Стефані.