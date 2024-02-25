Мобілізований Віталій Козловський опублікував на своїй сторінці нові фото та відео. Це спогади артиста за час його служби.

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Віталій Козловський показав рідкісні кадри

У другі роковини повномасштабного вторгнення Віталій Козловський зізнався, що його життя дуже змінилося. Він подякував захисникам України.

За 2 роки повномасштабної сталося багато змін у житті. Рандомні спогади. Дякую усім Героям, завдяки кому ми сьогодні можемо називатись українською нацією! Героям Слава,

– написав Віталій Козловський.

Співак та військовий показав кадри, яких раніше не було в мережі. Це світлини та ролики про те, як минала його служба. Козловський показав, як жив у польових умовах, готував їжу, дивився за роботою танкістів, співав для побратимів.

Спогади Віталія Козловського зі служби:

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