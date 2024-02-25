Мобілізований Віталій Козловський опублікував на своїй сторінці нові фото та відео. Це спогади артиста за час його служби.
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Віталій Козловський показав рідкісні кадри
У другі роковини повномасштабного вторгнення Віталій Козловський зізнався, що його життя дуже змінилося. Він подякував захисникам України.
За 2 роки повномасштабної сталося багато змін у житті. Рандомні спогади. Дякую усім Героям, завдяки кому ми сьогодні можемо називатись українською нацією! Героям Слава,
– написав Віталій Козловський.
Співак та військовий показав кадри, яких раніше не було в мережі. Це світлини та ролики про те, як минала його служба. Козловський показав, як жив у польових умовах, готував їжу, дивився за роботою танкістів, співав для побратимів.
Спогади Віталія Козловського зі служби:
Що казали зірки 24 лютого 2024 року
- Танцівник Дмитро Дікусар розповів про те, що стало його розчаруванням за два роки повномасштабної війни. Це те, як легко ввести людей в оману, псевдоволонтери та корупція з боку можновладців. Та він не здається і хоче помститися окупантам.
- Олена Зеленська згадала про тих, хто мало не найбільше страждає через війну – це діти. Вона розповіла, що понад 500 дітей загинуло через воєнні злочини Росії. Перша леді показала фото, як діти перебувають у бомбосховищі лікарні під час ракетної атаки.
- Багато інших українських зірок дякують захисникам, закликають продовжувати боротьбу і обов'язково донатити.