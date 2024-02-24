Серед них – Артем Пивоваров, Тіна Кароль, Настя Каменських, Макс Барських та багато інших зірок. Вони висловили вдячність захисникам, відділи шану загиблим та закликали українців продовжувати боротися й донатити.

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Артем Пивоваров

Співак опублікував у своєму інстаграмі ролик, де показав кадри з реаліями війни в Україні.

731 день повномасштабної війни. Два роки активної боротьби за життя, свободу і незалежну Україну. Продовжуємо стояти, захищати своє і допомагати ЗСУ. З вірою у світле майбутнє на рідній землі,

– наголосив артист.

Наталка Денисенко

Акторка поділилася, що 24 лютого 2022 року докорінно змінило її життя. У другу річницю повномасштабної війни знаменитість разом зі співачкою Діаною Глостер присвятили вірш усім героям, завдяки яким українці мають можливість жити далі.

Два роки сліз, болю, страху та страждань, але ми стоїмо, продовжуємо жити попри все. Ця сила надихає і ніколи не перестає дивувати. Якщо ви читаєте цей текст, пам'ятайте, що найголовніше – зберігати любов, віру та надію в серці. Тільки так ми переможемо і будемо мати сили відновлювати нашу рідну країну,

– наголосили артистки.

Надя Дорофєєва

Співачка поділилася двома фото з різницею у два роки. Як розповіла Надія, на першому – починається її найстрашніша у житті дорога, дорога у невідоме. А на другому – вона відчуває, що на своєму шляху і вдома.

24.02.22 назавжди стало межею для всіх нас, яка поділила життя на "до" та "після",

– наголосила зірка.

Антитіла

Гурт опублікував багатослівне фото та зауважив, що попри те, що вже наступив 731 день повномасштабного вторгнення, настрій не змінився.

alyona alyona

Виконавиця зізналася, що досі не вірить в те, що велика війна в Україні триває 2 роки. Вона підкреслила, що надію їй найбільше дають зустрічі з військовими, віру в краще майбутнє – волонтери, які не покладаючи рук, працюють вже два роки, а любов – щирі українські очі, які вона бачить і за кордоном, і в Україні.

Дякую Богу за нашу прекрасну Україну та незламний український народ. Щиро вірю у нашу перемогу, але для цього ми повинні залишатися єдиними, триматися разом та продовжувати допомагати ЗСУ та одне одному. Слава Україні,

– підсумувала переможниця Нацвідбору-2024.

Тіна Кароль

Знаменитість опублікувала відео, де виконала свою щемливу композицію "Я вільна". Крім того, вона висловила шану всім Героям і сміливим людям, кожному, хто сьогодні з Україною у серці й на стороні правди та честі.

Ми будуємо нових себе. Народжені в боротьбі. Ми здолаємо все,

– додала співачка.

Настя Каменських

Виконавиця пригадала перші дні широкомасштабного вторгнення. Вона поділилася, що тоді було незрозуміло, що робити далі, як жити, куди бігти та як зупинити війну.

"Такою важкою ціною ми виборюємо своє право на свободу та майбутнє, але як мужньо ми боремось… Я дуже хочу вірити, що світло, добро та любов у серці переможе ту темряву, що знаходиться у серцях нашого ворога", – написала зірка.

Ектор Хіменес-Браво

Кулінар поділився, що вже наче не пам'ятає життя до війни. Водночас йому дуже складно уявити життя після.

Ця війна пропалила нас наскрізь. Ми більше не будемо жити по-іншому, так, як жили до. 10 років вічної війни українського народу за свободу і незалежність. Ми не маємо права забути хоч одну деталь і не маємо права забути жодного героя, завдяки мужності якого сьогодні ми живі,

– підкреслив шеф-кухар.

Мішель Андраде

Виконавиця поділилася, що 24 лютого 2022 – дата, яка завжди буде нагадувати нам про те, які українці сильні, незламні та готові боротися за незалежність і щасливе майбутнє.

Сьогодні біль якось особливо відчувається… Дякую нашим захисникам і захисницям за мужність, силу й наші життя. Дякую всім нам за те, що ми боремося і хочемо жити. Ми продовжуватимемо допомагати, діяти та вірити в нашу перемогу. Слава Україні!,

– наголосила зірка.

Макс Барських

Співак поширив відео з архівними кадрами 2022 та 2023 року. Зокрема, можна побачити його звернення до росіян, виступи для дітей та концерти.

"Як і в перші дні, я точно знаю – "Буде Весна" і прийде наша перемога. Сьогодні Україна тримає світ, і це без перебільшень", – написав артист.

Jerry Heil

Переможниця цьогорічного Національного відбору зазначила, що потрібно продовжувати донатити та працювати кожен там, де з цього буде найбільше користі для суспільства.

Україна стала символом об'єднання для всього світу, і нехай спрага до єднання – ця наша національна особливість – як частина ДНК, передається з покоління в покоління,

– додала Яна.

Алан Бадоєв

Режисер зауважив, що зараз важко уявити, що пройшло тільки два роки великої війни, бо відчуває цей час, як ціле десятиріччя.

Моя мета проста – бути корисним там, де я вільно дихаю, де закохуюсь, де надихаюсь. Це дуже прості речі та дуже важлива обіцянка самому собі,

– наголосив Бадоєв.

ONUKA

Солістка українського гурту опублікувала щемливий та змістовний допис про те, як змінилося її життя після 24 лютого 2022 року. За словами Нати Жижченко, два роки промайнули блискавично, а ми подорослішали на ціле життя.

Ми пройшли багато етапів, від заперечення і гніву, до депресії та прийняття. Прийняття тотального зла. Ми прийняли його, як є. Але зло зайшло так далеко, що вже перетнуло ту лінію, за якою починає перемагати добро. І хоч зло сильніше, та добро вічне. Лишень прийняти неможливо те, що йдуть кращі. Невинні. Особливі. Навік,

– додала артистка.

Світлана Тарабарова

Виконавиця поділилася архівними відео з виступів для військових і висловила вдячність захисникам та захисницям України.

Ми 2 роки дихаємо надією, волею та мрією жити,

– наголосила співачка.

Інші українські знаменитості також згадали про другі роковини повномасштабної війни у своїх соцмережах. Серед них – Святослав Вакарчук, Юлія Саніна, Ольга Фреймут, Олександра Заріцька тощо.