Чоловіка розчаровує те, що чимало людей в тилу вже звикли до війни. До того ж він обурюється тим, що громадяни вірять у російське ІПСО.

До речі 21-річний син покійного Ігоря Пелиха показав, як захищає Україну на Донбасі

Дікусар висловився з приводу других роковин війни

Протягом двох років війни Дікусар розчарувався в деяких людях. Він не розуміє, чому українці так швидко вірять російським наративам про погане забезпечення української армії та неналежне командування. Також у Дмитра зникла довіра до багатьох так званих "волонтерів".

Розчарувало те, як легко людей ввести в оману й роз'єднати на темі мови, на темах "усі командири – конч*ні" і "в ЗСУ нічого не видають, всі бігають з голими дупами". Ворожа ІПСО працює, на жаль! Третє розчарування – це робота псевдоволонтерів, яка підірвала довіру до справжніх волонтерів,

– висловився він.

Також хореограф різко відреагував на випадки корупції в нашій країні. Він не може збагнути, як у когось підіймається рука красти, тоді як військові віддають життя за свободу України. Дмитро зізнався, що такі ситуації роблять його агресивним і нетерпимим.

Деякі можновладці вирішили, що зараз дуже зручний момент вкрасти ще більше, ніж вони це робили раніше. Не допускаючи думки, що за це прийде розплата. Все це (а ще втрата величезної кількості товаришів і втома від довгої війни) зробило мене дуже нетерпимим до "г*вно-людей" і в певних моментах дуже агресивним,

– поділився чоловік.

За словами Дікусара, не здаватися йому допомагають люди, які щиро вірять в перемогу та продовжують робити добрі справи. А також хореограф хоче помститися окупантам, які накоїли біди в нашій країні.

Що раніше казав Дікусар