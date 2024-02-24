Зеленська поширила світлину, яка увійшла до топ-100 журналу Time минулого року. На ній можна побачити, як діти перебувають у бомбосховищі лікарні "Охматдиту" під час російської атаки.

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Олена Зеленська висловилась про постраждалих від війни дітей

Перша леді нагадала усім про жахливі наслідки війни, розпочатої Росією. Вона зазначила, що зараз вже понад 500 дітей загинули від страшних злочинів країни-агресорки. Зокрема, Олена розповіла про останні втрати серед дітей.

Не можу не згадати втрати останніх двох тижнів: братиків Путятіних із Харкова – семирічного Олексія, чотирирічного Михайла, десятимісячного Павлика, які загинули зі своїми батьками від спричиненої російським обстрілом пожежі. Дев'ятирічного Ярослава Каменєва із Селидового. Він лежав із мамою в лікарні, коли в неї поцілила російська ракета,

– висловилась вона.

За словами Зеленської, щонайменше 1230 дітей отримали різні поранення від російських обстрілів. Серед них – у понад 300 випадках потрібно було протезування. До того ж 2 мільйони українських дітей вимушені були покинути батьківщину через війну.

Як розповіла Олена, Росія викрала та вивезла до себе з окупованих територій понад 19 тисяч дітей. На думку першої леді, країна-агресорка навмисно це робить з маленькими українцями, адже вони беззахисні та ще нічого не розуміють.

"Розв'язана Росією війна свідомо цілить у дітей. Але в них є ми – їхні дорослі. Ми боремося за них і не віддамо війні", – написала перша леді.

Зеленська вже порушувала проблему дітей

Нещодавно перша леді України виступала на парламентській асамблеї Ради Європи. Вона нагадала світовій спільноті, що Росія захопила у свій полон понад 19 тисяч дітей. З них тільки 300 вдалося повернути на батьківщину.

За словами Олени, повертати старших дітей простіше, адже вони розуміють, хто вони. Тоді як меншим, російські окупанти змінюють імена, прізвища та дати народження. Вони роблять це, аби маленьких українців було складніше потім відшукати.

Зеленська також зазначала, що росіяни чинять тортури щодо українських дітей. Вона закликала європейських політиків посприяти поверненню маленьких українців додому.